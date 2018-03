55 de secunde de groază… Cutremurul din 4 martie 1977

Unul dintre dezastrele naturale care a zguduit din temelii țara noastră a fost cutremurul din 4 martie 1977. Ce-și amintesc supraviețuitorii nopții de șoc.

În acea noapte cu lună plină a începutului de primavară, parcă nimic nu prevestea urgia care urma să se abată asupra României... La ora 21.22 liniștea acelei nopți avea să fie spulberată ireversibil de seismul cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter.

Epicentrul cutremurului cu caracter multișoc a fost localizat în Munții Vrancei, zona Andreiașu de Jos (45,77 grade latitudine nordică, 26,76 grade longitudine estică), adâncimea focarului fiind de 93 km. Mișcarea seismică a fost resimțită puternic în Romania, mai violent în Oltenia și Muntenia, dar și în sudul Moldovei. Cutremurul a fost resimțit și în țările vecine (Serbia, Bulgaria, Ungaria) dar și în alte țări din centrul și sudul Europei, precum și în Rusia, până la nord de St. Petersburg; în Bulgaria s-au înregistrat pagube materiale și peste 100 de victime.

Bilanțul final a fost îngrozitor: în urma seismului au murit 1570 de oameni, iar alte peste 11000 de persoane au fost rănite. Pagubele materiale provocate atât de prăbușirea clădirilor, cât și de incendiile și exploziile de gaze care au urmat au fost imense.

Dincolo de cifre și bilanțuri, a rămas vie în sufletul supraviețuitorilor amintirea dureroasă, teroarea, marcată de neputința și disperarea oamenilor în fața dezastrului provocat de cutremur. Ca o tristă amintire a clipelor de coșmar de atunci stau mărturiile celor ce au trăit cutremurul și urmările lui la intensitate maximă.

Directorul ştiinţific al INFP, Mircea Radulian, povesteşte că în 1977, când s-a produs cutremurul, era în zona Operei, la subsolul restaurantului Hanul Berarilor, cu un grup de colegi studenţi în anul II la Fizică.

"În prima parte nu am realizat că este cutremur, când a venit unda mai puternică am realizat că este cutremur, am încercat să ies, dar.......................

