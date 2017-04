„Agentul Rex”. Câini poliţişti, trecuţi în rezervă forţat şi fără pensie

DIANA OROS

Cei mai buni câini de pază sau de companie pot fi cumpărați de la Poliție. Nu sunt toți bătrâni sau “scoși la pensie”, ci sunt câini foarte bine antrenați, dar care nu mai corespund tuturor standardelor pentru a lucra în Poliție. Micile defecte care-i scot din serviciu nu-i fac mai puțin valoroși pentru ceea ce au de făcut într-o gospodărie sau într-o casă. Sunt câini excepționali, cu performanțe mult mai bune decât cei obișnuiți. În plus, prețurile la care sunt scoși la licitație sunt mult mai mici decât cele de pe piața liberă.

Mulți români sunt mândri că au acasă un câine polițist, indiferent de rasa din care face parte. Poliția scoate la licitație câinii care nu pot fi încadrați în servicu, din mai multe motive, iar acești câini sunt dresați mult mai bine decât cei care participă la programe prestate de particulari. „Nu există câine scos la pensie. Câinele este mijloc fix. Ei sunt verificați periodic, de o comisie de specialiști, pe categoria din care fac parte. Sunt unsprezece astfel de categorii. În momentul în care nu mai îndeplinesc condițiile de atestare, ei sunt disponibilizați. De multe ori se întâmplă acest lucru atunci când împlinesc o anumită vârstă, pentru că nu mai pot să alerge la fel ca cei mai tineri. Nu există o vârstă fixă, ci se iau deciziile în urma evaluărilor periodice”, explică șeful Centrului Chinologic “dr. Aurel Greblea” Sibiu, comisar-șef Viorel Caragea. Astfel, câinii scoși la licitație pot fi și mai tineri, dar disponibilizați pentru că nu mai fac performanțe maxime.

Cei mai recomandați polițiști de casă

„Cine vrea câini de la Poliție, să ia mai întâi unul bătrân și antrenat. Este cel mai echilibrat câine, care poate fi folosit la toate categoriile pentru care se fac antrenamente”, mai explică Viorel Caragea. Celor care își doresc un câine de pază, în curte, comisarul-șef le recomandă mai degrabă o femelă, care este mai ușor de întreținut. „Femela are doar două perioade delicate pe an, în timp ce masculul este mereu în căutare de fete și nu-l poți ține închis permanent. Poate simți o femelă și la 500 de metri, mai ales dacă bate vântul din acea direcție. În plus, masculul își face nevoile peste tot, pentru a-și marca teritoriul, în timp ce femela poate fi învățată să facă într-un singur loc. Femelele sunt clasate dacă nu dau randament, dacă nu pot duce sarcina sau fac pui slabi din punct de vedere calitativ. Am clasat femele și cu vârste de trei-patru ani, dacă am observat că s-au montat și nu au dus două sarcini, deși li s-a dat tratament”, mai explică specialistul de la Sibiu.

Specializați în mirosuri sau patrulare

În funcție de abilitățile care sunt constatate încă din primele zile de viață, câinii polițiști sunt împărțiți pe categorii, urmând să primească antrenamente specifice pentru funcțiile pe care urmează să le primească. „Antrenarea nu are un preț standard, pentru că diferă perioadele de instrucție. Noi creștem câinii până la șase luni, timp în care trebuie să treacă două teste, unul la patru luni, altul la șase. În funcție de categoria în care se încadrează la aceste teste, sunt distribuiți pentru dresajul ulterior. Orice câine are după 6 luni un conductor. Noi anunțăm conductorii și vin să-i ia. Este o mare problemă și pentru repartizarea câinilor, pentru că trebuie să existe compatibilitate între câine și om. Fiecare conductor face un curs de 9 zile aici, pentru a vedea dacă se acomodează. Dacă omul nu-l poate domoli, nu i se poate da câinele. Atunci se schimbă câinele și se verifică în continuare posibilitatea de acomodare. Am avut polițiști care au schimbat și trei câini, până au găsit unul compatibil”, mai explică Viorel Caragea. După ce se stabilesc astfel echipele, conductorul are la dispoziție alte șase luni pentru dresajul noului partener, apoi se întorc împreună la Centrul de la Sibiu, pentru un stagiu de antrenamente. „La noi, anul școlar e compus din mai multe serii. Câinii trebuie să vină la cursuri la vârsta de un an. Cursurile durează între 16 și 22 de săptămâni, în funcție de specializare. Cel mai greu de pregătit sunt câinii specializați în descoperirea cadavrelor”, mai spune șeful centrului de la Sibiu. Câinilor de mirosuri li se taie agresivitatea în cadrul antrenamentelor, ceea ce-i diferențiază de câinii pentru apărare. Ei își apără conductorul, dacă este atacat, dar nu atacă. Nu au voie nici măcar să latre, pentru că sunt dispozitive explozive care pot fi amplasate lângă sistemele de alarmă ale mașinilor și sunetul le poate declanșa. Chiar dacă-și pierd o parte din miros, astfel de câini au în continuare performanțe notabile și un comportament excepțional.

Un câine polițist rămâne dresat la fel de bine chiar și după ce nu se mai încadrează în standarde. Câinii de patrulare și intervenție sunt cei mai cunoscuți, pentru că pot fi văzuți în echipaje, pe stradă. Sunt foarte disciplinați și obedienți, dar atunci când sunt disponibilizați nu mai pot fugi la fel de repede ca cei tineri. Un câine de miros nu poate să caute alt miros decât cel pentru care a fost pregătit: unii sunt de explozibili, alții de droguri, sau de țigări.

Cum pot fi cumpărați la licitație

Doritorii de câini antrenați de Poliție trebuie să aleagă în primul rând rasa și categoria, iar dacă și-au găsit exemplarul ideal, să aibă grijă să nu-l scape. Uneori sunt și peste 20 de cereri pentru același câine. În fiecare județ se organizează licitații, cu prețul de pornire la circa 400 de lei, pentru câinii disponibilizați. „Dacă nu sunt cumpărați, prețul scade cu 25% după prima licitație, apoi cu 50 % după a doua. La a treia licitație se dau cu titlu gratuit”, explică șeful Centrului Chinologic de la Sibiu, Viorel Caragea. Doritorii trebuie să mai știe că unii câini de miros pot fi disponibilizați chiar și după o banală răceală, la vârste fragede, dacă se observă că nu mai au mirosul la fel de performant. Acomodarea cu noul stăpân durează circa o lună.

Un câine polițist nu atacă decât la comandă, uneori nu latră, dacă știe că nu are voie, și este cel mai bun partener al noului stăpân, după o lună de acomodare. Devine psihologul familiei și va spune întotdeauna cine e stăpânul casei.

Un câine dresat de Poliție știe, în funcție de specializarea pe care o are, că nu poate zgâria o mașină sau un sertar, chiar dacă a identificat mirosurile căutate. Dresajul lor este perfect, iar calitățile sunt păstrate și după schimbarea stăpânului.

Ciobănescul german și labradorul sunt cele mai utilizate rase de câini din Poliție