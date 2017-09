Anunț licitație

Parohia Evanghelica C.A. Sibiu informeaza firmele de constructii, care au experienta in lucrari de restaurare, consolidare, reabilitare si refacere a cladirilor monument istoric clasificate, ca in data de 26.08.2017 a fost publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anuntul de participare la procedura competitiva de atribuire a contractului de lucrari “Punerea in valoare a cladirii de patrimoniu - Biserica Evanghelica C.A. Sibiu - prin lucrari de conservare, restaurare a cladirii si modernizare a infrastructurii conexe - Piata Huet, Sibiu, judetul Sibiu” in valoare totala de 16.558.311,42 lei fara TVA.

Link:

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/details/2/15603/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0procedura-competitiva-de-atribuire-a-contractului-de-lucrari