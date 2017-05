Aproape 70.000 de turişti au ajuns pe Litoral în minivacanţa de 1 Mai. Un turist a cheltuit, în medie, 300 de euro

Aproape 70.000 de turişti au ajuns pe Litoral în minivacanţa de 1 Mai, peste estimările noastre iniţiale de 40.000, iar un turist a cheltuit, în medie, 300 de euro în aceste zile, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Corina Martin, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din Romania şi vicepreşedinte al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării.

"Noi am dat o estimare de peste 40.000 de turişti pe litoral, dar a fost o creştere faţă de ceea ce am anunţat şi ne apropiem de 70.000. Creşterea se datorează promovării pe care am făcut-o anul trecut şi în primele luni din acest an. Cred că aceasta este cheia, dar şi faptul că începând de anul trecut, oricum românii s-au orientat mai mult spre destinaţiile româneşti. Noi am început campania de promovare pentru Mamaia în urmă cu trei ani, iar rezultatele nu aveau cum să se vadă în primul an. (...) Cred că aceşti trei ani de campanie intensivă, agresivă, coerentă şi bine organizată pentru staţiunea Mamaia au atras de fapt aceste rezultate. Mamaia este cunoscută ca staţiunea distracţiei pentru segmentul de tineri, iar 1 mai este clar un reper pentru vârsta tânără şi iată că staţiunea va culege acum toate roadele", a precizat Martin.

În opinia acesteia, staţiunea Vama Veche este, de asemenea, pe un trend foarte bun, susţinut şi de colaborarea cu autorităţile locale.

"Şi Vama Veche este pe un trend foarte bun de când ne-am unit forţele şi se vede rezultatul acestei colaborări. Aşa cum a declarat primarul staţiunii: " Vama Veche aruncă mănuşa staţiunii Mamaia", a spus preşedintele FAPT.

În privinţa sumelor lăsate de turişti în această perioadă, Corina Martin a afirmat că din primele date reiese că un turist a cheltuit, în medie, în minivacanţa de 1 mai în jur de 300 euro.

Turiştii care au ales staţiunile Mamaia şi Vama Veche pentru această minivacanţă au avut parte de numeroase evenimente, între care Ediţia 21 a Festivalului de muzică electronică Sunwaves, Festival du Bonheur (pentru gurmanzi), Marele Concert de Deschidere a Sezonului la Mamaia, Mamaia - Constanţa Drift Games by the Sea, dar şi de numeroase petreceri în Cluburi, iar Asociaţia Litoral-Delta Dunării a organizat şi susţinut cele mai mari evenimente.

"Am început sezonul în forţă, cu motoare turate la maxim, cu mii de cai putere şi multă distracţie. Am vrut să le arătam primilor noştri turişti ce vor găsi în această vară la Mamaia şi pe Litoral. Mă bucură în mod special prezenţa a peste 7.000 de turişti străini în Mamaia, sosiţi mai ales din Marea Britanie, Germania, Franţa şi Italia pentru Festivalul Sunwaves. De asemenea, în această perioadă se derulează în Mamaia o vizită de verificare din partea turoperatorilor israelieni care operează charterul Tel Aviv - Constanţa. Ei au venit cu reprezentanţi ai unor organizaţi de tineri, foarte tineri, din Israel. Până acum nu am avut acest segment, ci mai mult familii şi familii cu copii, însă deja ne propunem să deschidem, spre piaţa Israelului, Mamaia ca produs unic de party, de night clubbing, un produs special şi unic pentru turiştii din Israel. Cât despre Vama Veche, o declar fata liberă şi frumoasă a turismului românesc. Un produs turistic unic în Europa! Ne propunem să promovăm un nou produs turistic pentru toţi turiştii sosiţi în vacanţa pe Litoral - Excursie magică de o zi în Vama Veche!", a adăugat Corina Martin.

Primele estimări pentru sezonul estival 2017 arată o creştere cu 15-20% a numărului de turişti faţă de anul trecut, în condiţiile în care 2016 a fost declarat ca fiind cel mai bun din ultimii 10.

Sursa: www.agerpres.ro