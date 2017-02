Aproape „adevărate”: pistoale de jucărie care găuresc cartonul

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov a informat, ieri, că în magazinele din București au fost descoperite, luna trecută, în perioada sărbătorilor, jucării deosebit de periculoase, provenind din angrourile de la marginea Capitalei. Conducerea Comisariatului spune că există pericolul ca din astfel de locuri, marfa să se răspândească în toată țara.

"Am verificat anumite magazine din Bucureşti care aveau sursă de aprovizionare depozitele din Ilfov, mă refer la Dragonul Roşu şi la celelalte pe care le ştiţi foarte bine (...) Un control deosebit pe care l-am făcut împreună cu toţi comisarii mobilizaţi a fost în cadrul magazinului Obor, unde am constatat următoarele lucruri: faptul că erau aduse pe piaţă anumite jucării absolut periculoase şi extrem de nocive pentru copii. Probabil o să vă gândiţi la materialul din care aceste jucării au fost făcute. Da, este un aspect. Dar existau şi alte aspecte care ţineau de siguranţă, şi anume: anumite pistoale. (...) Noi am dus aceste jucării la laborator şi ele nu corespundeau din punct de vedere al energiei cinetice. Mai direct, erau nişte pistoale cu bile, care la momentul când erau folosite treceau prin carton. Adică, bilele respective erau foarte periculoase. Puteau să provoace leziuni în cazul în care erau folosite împotriva unei alte persoane", a spus Sorin Ionescu, comisar şef adjunct în cadrul Comisariatului Bucureşti-Ilfov.

Sorin Ionescu a apreciat că astfel de jucării nu ar trebui să existe pe piaţă şi a atras atenţia asupra dificultăţilor pe care le prezintă depistarea lor după ce ajung să se fie distribuite şi în alte judeţe. "Eu, ca şi comisar, pe baza unei suspiciuni, nu pot să aplic sancţiunea. De aceea, transmit jucăria unui laborator specializat. Primesc un raport clar: unde corespunde şi unde nu corespunde această jucărie şi în mod normal se procedează la retragerea de pe piaţă. Se retrage de pe piaţă o lună-două - acesta este procesul - firma se reinventează, se redenumeşte, vine un alt importator şi o văd din nou pe piaţă. Este un proces pe care noi îl facem de un an de zile continuu. Acea jucărie nu ar trebui să intre în ţară (...) pentru că după ce am distribuit-o în Dragon, de unde se aprovizionează 30 de judeţe şi pleacă peste tot, e foarte greu să o mai opreşti", a menţionat el.

Protecția Consumatorului București-Ilfov a întregistrat anul trecut 40.720, aproape cu 10.000 mai mare faţă de anul anterior. Una dintre explicațiile acestei creșteri este intensificarea comerţului on-line. Principalele probleme au fost generate de faptul că firmele de curierat nu au reuşit să facă faţă numărului mare de comenzi, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.