Arafat: Echipele românești concurează pe picior de egalitate cu celelalte echipe înscrise

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat dr. Raed Arafat, a declarat duminică, pentru AGERPRES, că echipele româneşti care participă la Competiţia Mondială de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat (World Rescue Challenge), la Târgu Mureş, concurează de pe picior de egalitate cu celelalte echipe înscrise.



"Cel puţin din ce am văzut până acum arată că este o competiţie foarte bine organizată, echipele româneşti care au intervenit sunt la nivelul celorlalte echipe. Lucrurile mici vor defini poziţia în clasament. Dar, în mare, ai noştri au făcut tot ce au făcut şi celelalte echipe - şi la traumă, şi la descarcerare. Implicarea pe care o avem din partea sponsorilor, Renault, E.ON, Azomureş şi alţii care ne-au ajutat a făcut să avem o competiţie reală. Spre exemplu, maşinile noi de la Renault (120 la număr, n.r.) ne-au permis într-adevăr să facem o competiţie de nivel înalt, pe maşini cu tehnologie recentă, care permite echipelor să testeze cum este să intervină pe maşini noi, nu pe cele scoase din cimitirul de maşini. Acestea au fost lucruri foarte pozitive', a spus dr. Arafat.



Şeful DSU a arătat că după ce România a fost desemnată anul trecut, după competiţia din Brazilia, să organizeze World Rescue Challenge, reprezentanţii World Rescue Organization s-au deplasat de mai multe ori în ţara noastră pentru a vedea modul în care se derulează toate etapele.



"La început, cei de la WRO au venit de mai multe ori, de când am fost acceptaţi ca şi organizatori, după competiţia din Brazilia. Au venit, au văzut, dar părerea mea este că nu doar că sunt mulţumiţi, dar chiar au constatat că anumite aspecte sunt o premieră. Spre exemplu, parada este o premieră, numărul echipelor înscrie, 36, este cel mai mare număr de echipe participante de până acum. Cred că opinia WRO va fi pozitivă per ansamblu în privinţa organizării în România a acestei competiţii', a subliniat Raed Arafat.



În privinţa World Rescue Challenge 2017 Târgu Mureş, dr. Raed Arafat consideră că echipele s-au prezentat la un nivel "impresionant", dată fiind complexitatea scenariilor.



"Scenariile nu sunt uşoare, sunt foarte provocatoare, trebuie să ştii foarte bine meserie. Aici, ca începător, nu poţi să vii, aici ai nevoie de multă practică în teren. Sunt scenarii gândite de evaluatori, care includ şi personal din România şi de la WRO. Ei au venit, au accidentat maşinile, le-au turtit ca să arate ca un accident real... Echipele nu cunosc scenariul, cu un sfert de oră înainte de a intra în competiţie echipele sunt izolate, nu văd ce se pregăteşte pentru ele. Şi la traumă avem competiţiile de standard şi complex, pornind de la un caz simplu şi ajungând la două victime. Aici sunetele şi zgomotele sunt redate întocmai, pentru a se vedea exact cum salvatorii lucrează în mediul real', a mai arătat şeful DSU.



Duminică, în ultima zi a World Rescue Challenge, la Târgu Mureş evoluează echipele reprezentative din Brazilia, Marea Britanie, Franţa, Spania, Portugalia, SUA, Cehia, Luxemburg, Irlanda, Canada, România (ISU Dolj, ISU Mureş, ISU Dâmboviţa), Slovenia şi Africa de Sud la proba de Descarcerare şi echipele din România (voluntarii ISU BIF, ISU Călăraşi, ISU Mureş), Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Spania, Luxemburg, Franţa şi Brazilia la proba de prim-ajutor.

