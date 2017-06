(P) Asemanari si diferente intre sistemele de alarma wireless si cele cablate

Sistemele de alarma, indiferent ca sunt destinate unui uz casnic sau comercial, se impart in doua categorii foarte mari, fiecare cu ramurile ei: sisteme de alarma cablate sau sisteme de alarma wireless. Principiul de functionare ramane acelasi in ambele cazuri, sunt la fel de eficiente pentru o utilizare normala si diferenta de pret este relativ mica. Totusi, intre aceste doua sisteme sunt diferente si asemanari.

Dupa cum probabil stiti, un sistem wireless inseamna un sistem fara cabluri. Functioneaza pe o anumita frecventa, este mult mai prietenos cu utilizatorul final si este mai usor de instalat.

Sistemul de alarma cablat este utilizat mai mult in scopuri comerciale, fiind o solutie mai sigura. Se instaleaza mai greu, insa ramane la fel de usor de accesat de catre orice utilizator.

Indiferent ca discutam despre sisteme de alarma casa wireless sau cablate, acesea sunt formate din aceleasi componente. Fiecare au in componenta sa tastaturi, senzori, sirene, extensii si altele. La prima vedere este doar diferenta de conexiune. In cazul unui sistem wireless, senzorii se conecteaza la centrala folosind o retea wireless. In cazul unui sistem cablat, intre senzori, tastatura si celelalte componeste care se leaga de centrala, este un cablu de legatura.

Prima diferenta notabila intre cele doua sisteme este conectarea. Asa cum este mentionat si mai sus, sistemul wireless nu are nevoie de cabluri. Centrala acestui sistem are un emitator radio, iar senzorii se conecteaza pe o anumita frecventa. Acest tip de sistem este util atunci cand doriti o manopera mai simpla fara sa afectati constructia casei. Se poate monta in cladiri istorice care nu au voie sa fie distruse sau intr-o casa normala unde traieste o familie ce nu doreste sa strice aspectul casei cu cabluri sau trasee prin pereti pentru ele.

Sistemul wireless se monteaza foarte usor. Fiecare senzor de monteaza in perete intr-un anumit loc folosind diferite sisteme de prindere, iar alimentarea acestora se face prin baterii. In momentul in care bateriile sunt descarcate, senzorii vor emite o avertizare.

O diferenta care la prima vedere nu pare sa fie o problema consta in numarul de senzori care se pot conecta la un sistem de alarma wireless. Aceasta limitare se aplica doar la un numar foarte mare de senzori, de peste 100-200 de senzori. La o utilizare casnica nu este nici o diferenta, caci numarul de senzori nu trece in unele cazuri nici macar de 10 bucati.

O alta diferenta notabila intre cele doua tipuri de sisteme este raza de functionare. Un sistem wireless functioneaza pe o anumita frecventa care are o raza de functionare. Senzorii se vor monta la o distanta cat mai mica de centrala pentru a avea un semnal cat mai bun. Daca spatiul in care doriti sa montati sistemul wireless este foarte mare, s-ar putea ca senzorii sa nu aiba suficient semnal de la centrala si sa nu mai functioneze corespunzator.

Pentru astfel de situatii s-au inventat repetoarele de semnal, care se monteaza in prizele din respectiva camera pentru a amplifica semnalul. Acestea sunt capabile sa mareasca raza de semnal wireless incat sa puteti monta senzorii la distante foarte mari chiar si de 100 de metri. Totusi, intr-o locuinta normala nu exista astfel de probleme, distanta fiind prea mica pentru a pierde semnalul.

Daca doriti un sistem de alarma pentru locuinta dvs nu trebuie sa va faceti griji in privinta acestor limitari. Ele nu va afecteaza cu nimic pe dvs deoarece sistemul wireless isi arata limitarile atunci cand este pus sa lucreze In spatii foarte mari, in uz industrial. Acest sistem este recomdat sa fie utilizat intr-o casa deoarece este mai usor de montat si de folosit. Nu are fire care sa strice aspectul locuintei si manopera este foarte usoara si accesibila.

Singurul fir pe care o sa il aveti la un sistem wireless este cel de alimentare al centralei. Aceasta trebuie sa fie alimentata la reteaua de curent, chiar daca are o baterie de backup. Siguranta este pe primul plan!

