Astăzi este sărbătorită în întreaga lume Ziua Bărbatului !

În fiecare an, la 19 noiembrie, peste 60 de țări ale lumii sărbătoresc Ziua internațională a bărbaților, cu scopul de a promova sănătatea bărbaților și a băieților, îmbunătățirea relațiilor și egalitatea dintre sexe și prezentarea de modele masculine de urmat, notează site-ul www.internationalmensday.com .

Tema pentru anul 2017 îndeamnă la sărbătorirea și, totodată, aprecierea bărbaților și a băieților. Desfășurată sub genericul ''Celebrate Men and Boys!'', ediția din acest an ne atrage atenția asupra stării de sănătate a bărbaților, aceasta fiind mai precară decât cea a femeilor, în aproape toate colțurile lumii. Potrivit statisticilor din anul 2015 ale Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, speranța de viață a bărbaților era, la naștere, de 69 de ani, în timp ce speranța de viață a femeilor era de 74 de ani.

De asemenea, în majoritatea țărilor lumii, rata suicidului la bărbați este de aproape trei ori mai mare decât la femei, notează site-ul www.internationalmensday.com , adăugând, totodată, că bărbații sunt, în multe state, victime ale discriminării legislative la nivelul familiei.

Ziua Bărbatului 2017, sărbătorită în 60 de ţări din toată lumea

Totodată, una dintre trăsăturile fundamentale ale bărbaților este spiritul lor de sacrificiu, atât la serviciu, cât și la nivelul familiei, al comunității și, în cazul multora dintre ei, la nivel național. Prin urmare, Ziua internațională a bărbaților reprezintă o ocazie foarte bună pentru a le arăta cât de mult sunt apreciați. Această zi este marcată prin activități cât se poate de variate, de la seminarii publice, conferințe, la festivaluri, activități școlare, programe speciale la radio și la televiziune, slujbe religioase etc. Orice organizație este binevenită să găzduiască propriul eveniment în cinstea acestei zile, notează Agerpres.

Potrivit site-ului menționat anterior, încă din anii '60 mai mulți bărbați au încercat să marcheze o astfel de zi în luna februarie, pentru a fi aproape de 8 martie, zi dedicată femeilor. Mai recent, au existat încercări de a institui această zi, la nivel național, în mai multe țări, precum Canada, Franța, SUA, Columbia, Rusia, Canada, China, în speranța ca și alte țări să le urmeze exemplul. În anul 1994, mai multe organizații din Statele Unite, din Europa și din Australia au marcat această zi tot în februarie, la inițiativa profesorului Thomas Oaster, de la Universitatea din Missouri, dar anul următor evenimentul nu a mai avut același succes, iar Oaster a renunțat să se mai ocupe de organizarea lui.

Treptat, mai multe state au renunțat la marcarea acestei zile, cu excepția Asociației Malteze pentru Drepturile Bărbaților, care a continuat să o celebreze. În 1999, Trinidad și Tobago au marcat această zi la o altă dată, respectiv la 19 noiembrie, bucurându-se de succes în țările din zona Caraibilor. Prin urmare, în 2009, Comitetul Asociației Malteze pentru Drepturile Bărbaților a votat schimbarea datei, urmând ca ziua dedicată bărbaților să fie sărbătorită la 19 noiembrie, aliniindu-se, astfel, cu celelalte țări care începuseră să o celebreze la această dată.Observator.tv