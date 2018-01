Astăzi Florin Piersic împlineşte 82 de ani. La mulți ani, maestre!

Florin Piersic împlineşte 82 de ani astăzi. Marele actor a avut parte de o surpriză de ziua sa de naştere, pe scenă, la Constanţa. Vineri seară, la finalul piesei "Străini în noapte", a fost sărbătorit de spectatorii care i-au cântat "la mulţi ani!"

Actorul a primit cadouri şi felicitări din partea Arhiepiscopului Tomisului şi a primarului Decebal Făgădău. Piersic s-a declarat fost foarte emoţionat şi le-a spus celor prezenţi în sală că reprezintă familia sa de suflet.

Florin Piersic şi Medeea Marinescu au prezentat, vineri seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, spectacolul "Străini în noapte", în regia lui Radu Beligan, piesa jucându-se cu casa închisă.

Pentru că pe data de 27 ianuarie Florin Piersic împlineşte 82 de ani, conducerea Casei de Cultură şi autorităţile locale i-au făcut o surpriză actorului. Imediat după finalul piesei, spectatorii i-au cântat "La mulţi ani", iar apoi pe scenă au urcat Arhiepiscopul Tomisului şi primarul Decebal Făgădău.

IPS Teodosie i-a oferit lui Florin Piersic o icoană, o biblie şi o carte de rugăciuni, iar edilul a oferit celor doi actori o plachetă.

Medeea Marinescu, partenera lui Florin Piersic din acest spectacol, a spus că, de şapte ani de când joacă alături de el în "Străini în noapte", se gândeşte ce să-i transmită de ziua lui.

"Carieră, Slavă Domnului, are. Recunoaştere, Slavă Domnului, are. Iubire din partea celor care sunt în preajma lui, Slavă Domnului, are. Familie, Slavă Domnului, are. Bani, Slavă Domnului, nu are, nu e genul lui. Singurul lucru pe care îl pot spune este să îi urez sănătate, sănătate, sănătate şi cât mai multe spectacole. Cu mine", a spus Medeea Marinescu.