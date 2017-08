Burnei: Nu am condiţionat niciodată actul medical 

După ce instanţa a decis că poate profesa din nou, ortopedul Gheor­ghe Burnei afirmă că „nu a condi­ţionat niciodată actul medical”, iar banii lăsaţi de pacienţi erau folosiţi pentru a cumpăra mâncare colegi­lor care îi erau alături la operaţii.

„Nu am condiţionat niciodată actul medical. Am refuzat constant ceea ce toţi pacienţii şi rudele acestora oferă în toate spitalele din ţară. Dacă aceştia au lăsat bani din proprie iniţiativă, deseori şi fără ştirea mea, i-am folosit pentru a cumpăra mâncare pentru cadrele medicale, care stăteau alături de mine în operaţii, peste program. (…) Nu am făcut medicină pentru bani şi nu am cerut niciodată nimic de la nimeni. Ortopedia este viaţa mea!”, spune medicul, într-un comunicat de presă, în care precizează că era prezent în spital deseori până la miezul nopţii.

Medicul mai spune că ultimele opt luni au fost un coşmar „pentru că totul este ireal de nedrept”, însă nu regretă decizia de a rămâne să profeseze în ţară.

„Chiar şi în aceste momente de grea încercare, să ştiţi că nu regret decizia de a rămâne în ţara mea şi de a-mi aduce contribuţia salvând mii de copii şi aducând economii de milioane de euro Casei de Asigurări de Sănătate şi românilor operaţi, care altfel ar fi trebuit să plătească o parte din costurile cu spita­lele din străinătate”, a afirmat Gheorghe Burnei, susţinând că este vorba, de fapt, de o conspirația pusă la cale pentru elimi­narea sa din chirurgia pediatrică.