C. T. Popescu: E un semnal grav de instabilitate să avem anticipate

Cristian Tudor Popescu a afirmat duminică seară că în stradă există o radicalizare a manifestațiilor odată cu cererea demisiei Guvernului. CTP spune că alegerile anticipate nu ar trebui să fie un obiectiv al protestatarilor.

''Probabil ca se intampla ceva la PSD pentru ca multi dintre liderii si fruntasii din partid nu-si doreau o asemenea situatie, ei venisera la guvernare ca sa-si vada interesele, nu ca sa se bata cu oamenii din strada. Faptul ca domnul Dragnea si domnul Grindeanu au adus lucrurile in aceasta situatie a creat nemultumiri mari. Domnul Dragnea se afla intr-o situatie cat se poate de neplacuta. Pe de alta parte faptul ca PSD-ul nu si-a asumat manifestatia de la Cotroceni este explicabil, a amenintat cu un milion de oameni iar acolo sunt cateva sute de cetateni foarte pasnici si inofensivi. Domniii de la PSD nu vor sa fie reprezentanti astfel in strada. In continuare lucrurile se indreapta spre politizarea manifestatiilor de strada. Adica cei din Piata Victoriei si din tara doresc acum demisia guvernului Grindeanu pentru ca nu a oferit astazi din macar "capul lui motoc" - adica pe Iordache. Asta e deja o noua intaratare. Aici avem aceasta radicalizare in sensul inlaturarii guvernului Grindeanu. Dincoace, persoana vizata este presedintele Iohannis. Vom avea in strada multimi care se confrunta politic. Ceea ce este rau. Initial a fost o manifestatie pentru dreptate, de protest impotriva arogantei, dispretului manifestat de guvernanti. In continuare poate evolua spre doborarea guvernului Grindeanu. Sper ca pentru ei sa nu fie un obiectiv alegerile anticipate pentru ca nu este bine deloc si nici corect. E un semnal grav de instabilitate sa avem anticipate'', a spus Cristian Tudor Popescu la Știrile Pro TV.