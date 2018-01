Carmen Dan: Nu mă interesa ancheta, ci mecanismele prin care un poliţist cu probleme comportamentale poate rămâne în plan operativ

"Nu mă interesa ancheta, ci mă interesa în primul rând care sunt mecanismele prin care un poliţist cu probleme comportamentale poate rămâne în continuare în plan operativ, fără ca şefii lui să ia vreo măsură. Toţi colegii îi ziceau "violatorul", iar şefii lui nu au avut nicio reacţie", a precizat Dan, la Antena 3.



Ministrul Afacerilor Interne s-a referit la un dosar de pedofilie din 2016, "care un an de zile s-a tot plimbat de la un parchet la o secţie de poliţie, la controlul intern din cadrul Brigăzii Rutiere şi nu s-a întâmplat nimic".



"Nu cred că este normal să se întâmple lucrul acesta, în condiţiile în care firesc ar fi fost să avem o radiografie mai profundă şi soluţii serioase", a spus Carmen Dan.



Cât priveşte testele psihologice, ea a spus că acestea îşi găsesc "valenţele corecte" când sunt corelate cu fişa de cunoaştere a angajatului.



"Dacă nu se corelează aceste teste psihologice cu acele fişe de cunoaştere, nu reuşim să identificăm genul acela de comportamente în sistem şi dacă pot să vorbesc acum şi de aceste testări psihologice în acest moment, cu excepţia Poliţiei Capitalei nicio structură subordonată nu are licenţă pentru testele psihologice pe care le susţin angajaţii. Nici această informaţie nu se regăseşte în categoria informaţiilor pe care să le fi avut puse la dispoziţie de Poliţia Română şi cred că era important mai ales acum, când de două zile vorbim despre cum se fac aceste testări", a afirmat Dan.



Ministrul a adăugat că testările pentru admiterile în şcolile de poliţie, încadrări sau promovări se fac la Centrul de Psihologie al MAI, ceea ce este "totuşi bine".



În replică, Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC), declara că toate examenele de la Academia de Poliţie şi din şcolile de agenţi, unde evaluarea psihologică este eliminatorie, pot fi acum contestate, după ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat că centrul de testări nu are autorizaţie.



"Am impresia că doamna Carmen Dan nu ştie ce declară. Dacă centrul de testare psihologică nu are avizare, înseamnă că toate testările psihologice privind încadrările sau admiterea în şcolile de profil sunt nule. Acel centru psihologic este în subordinea ministrului de Interne. Să-şi asume. Dacă, după un an de zile, doamna Carmen Dan îşi dă seama că acel centru nu are atestat... Vii tu, ministru de Interne, la televizor, să spui că centrul din subordinea ta nu are autorizare, nu respectă normele legale...", a arătat Coarnă.



În ceea ce priveşte demiterea şefului Poliţiei, Coarnă a arătat că aceasta este o declaraţie politică. "Aţi văzut şi declaraţia de ieri (luni n.r.) a domnului Liviu Dragnea, care a spus acelaşi lucru. Este o declaraţie lipsită de temei, o comandă politică a domnului Dragnea către doamna Dan, care a fost executată instantaneu. De ce să demiţi un om care are rezultate?", a mai spus liderul sindical.



Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunţat, marţi, că i-a cerut premierului împuternicirea pe o perioadă de şase luni în funcţia de şef al Poliţiei Române a chestorului principal Cătălin Ioniţă, în condiţiile în care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de pedofilie.



Premierul Mihai Tudose vrea să discute cu şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, înainte de a lua o decizie în privinţa unei eventuale înlocuiri a acestuia din funcţie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.



Conform surselor citate, întâlnirea lui Tudose cu Despescu ar urma să aibă loc miercuri.