Câştigă cartea "Avocatul rebel", de John Grisham

Fanii lui John Grisham găsesc în librării ultimul său bestseller, un excepțional thriller juridic. La publicarea sa, "Avocatul rebel" s-a aflat, timp de două săptămâni, în topul celor mai bine vândute cărţi întocmit de New York Times şi este considerat una dintre cele mai bune cărţi ale anului 2016 de Washington Post. Deşi a publicat peste 40 de cărţi până acum, autorul dovedeşte în continuare că are resurse să creeze "personaje unice, situații juridice periculoase și modalități ingenioase de a ieși la liman“, după cum spune Maureen Corrigan, editorialist la The Washington Post.

Cartea reuneşte şase poveşti despre oameni nedreptăţiţi de sistemul juridic şi despre cei care luptă, uneori la limita legalităţii, pentru a le asigura un proces onest. Ceea ce uneşte aceste poveşti, unele inspirate din întâmplări reale, este Sebastian Rudd, un avocat neobişnuit. Într-adevăr, acesta este unul dintre cele mai colorate personaje zugrăvite vreodată de Grisham. El se ocupă de cazuri pe care orice avocat le-ar refuza: un tânăr dependent de droguri, aparent adept al unui cult satanic, un mafiot condamnat la moarte, un bărbat arestat pentru că a tras cu arma într-o echipă SWAT care i-a năvălit, din greşeală, în casă. De ce încearcă Rudd să îi apere pe aceşti clienţi care nu au nicio şansă să câştige? Pentru că orice om are dreptul la un proces corect, crede el, chiar dacă asta presupune ca avocatul să trişeze pentru a obţine achitarea. „Sebastian Rudd este un fel de luptător pentru dreptate socială, iar Grisham îl folosește pentru a lua peste picior sistemul juridic… E un personaj direct, nepoliticos, poetic și înțelept care îl face să pară un fel de Philip Marlowe al secolului XXI", puncteză Benjamin Percy, de la The New York Times Book Review.

