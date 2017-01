Ce își propune Mircea Badea pentru 2017: ”Sa contribui decisiv la distrugerea javrelor”

Christian Silva/Intact Images

Mircea Badea, realizatorul emisiunii "În gura presei" de la Antena 3, nu are un mesaj vesel la trecerea în noul an. Vedeta tv are un singur ţel pentru viitorul an: distrugerea "javrelor" pe care le urăşte.

"Singurul lucru pe care mi-l propun pentru 2017 este sa contribui decisiv la distrugerea javrelor pe care le urasc legitim. Stiu ca nu ma aliniez la ipocrizia cretinoida la moda. Sunt bucuros pentru asta", scrie Mircea Badea pe Facebook.

Mesajul a fost transmis de două ori, de fiecare dată însoţit de alt videoclip de pe Youtube. Prima dată cu piesa "La Chilia-n port", a lui Tudor Gheorghe, despre care Sebastian Ghiţă afirma că este una dintre melodiile preferate la petrecerile SRI, iar a doua oară cu o secvenţă din filmul Sicario, în care un fost avocat ucide familia unui mafiot.