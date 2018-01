Chirurgul Mihai Lucan a fost spionat de DIICOT cu dispozitive de interceptare

Medicul Mihai Lucan, aflat în mijlocul unui scandal imens, a descoperit un dispozitiv de interceptare care aparţine DIICOT, din întâmplare, după ce camera video a căzut în timp ce acesta se deplasa cu mașina soției sale.Potrivit luju.ro, Mihai Lucan a descoperit, joi, dispozitivul amplasat de DIICOT în mașina soției sale, care nu este vizată de anchetă, după ce camera audio-video a căzut în timp ce medicul circula cu mașina. O placuță de plastic din plafoniera a căzut peste schimbătorul de viteze, iar de sub ea s-a desprins o camera video minusculă, legata cu un fir electric de sursa de alimentare a plafonierei.

Se pare ca filajul chirurgului Lucan se făcea în timp real dintr-o masina aflată in apropiere, intrucat anchetatorii DIICOT s-au alarmat, văzând pe monitorul de receptie că s-au demascat. Astfel că, la doar 15 minute dupa depistarea camerei, la automobilul soților Lucan s-au prezentat niște agenti DIICOT, care le-au fluturat celor doi o hârtie in față și au recuperat camera instalată in plafonieră.

Joi seară, DIICOT a precizat, într-un comunicat, că dispozitivul a fost montat ”cu respectarea normelor de procedură penală”, în baza unui mandat de supraveghere tehnică.

”Precizăm că dispozitivul a fost instalat în autoturismul utilizat de către inculpatul Lucan Mihai urmare a punerii în executare a unui mandat de supraveghere tehnică, solicitat şi obţinut cu respectarea normelor de procedură penală”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, dispozitivul tehnic deconspirat a fost recuperat.

În 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu – Sânpătreanu, şi directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, pentru delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat.

În 22 decembrie, magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a fostului şef al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj şi a fiului acestuia, hotărând să fie plasaţi sub control judiciar.Observator.tv