CNAIR:Două autostrăzi şi 53 de sectoare de drumuri naţionale, închise; 5373,6 tone material antiderapant răspândit,până la ora 17:00

Un număr de 53 de sectoare de drumuri naţionale din judeţele Buzău, Vrancea, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Vaslui, Galaţi, Ilfov, Tulcea şi Giurgiu, la care se adaugă tronsoanele de autostradă A2 Bucureşti - Constanţa şi A4 Ovidiu - Constanţa, au fost închise vineri din cauza ninsorii abundente, a viscolului şi a vizibilităţii reduse spre zero, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Potrivit sursei citate, pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi, vineri, între orele 12:00 - 17:00, s-a acţionat cu 1009 autoutilaje, s-au răspândit 5373,6 tone material antiderapant, 17,42 tone clorură de calciu şi 0,2 tone atica.



Condiţiile meteo nefavorabile au dus la închiderea următoarelor sectoare de drumuri naţionale: DN 2B Buzău - Brăila, DN 22 Râmnicu Sărat - Brăila, DN 2 (E 85), DN 2C Buzău - Slobozia (judeţul Buzău), DN 2N Bogza - Dumbrăveni, DN 23A Gologanu - Ciorăşti, DN 23B Măicăneşti - Ciorăşti (judeţul Vrancea), toate drumurile naţionale din judeţul Brăila (DN 2B, DN 22, DN 21, DN 23, DN 22D), toate drumurile naţionale din judeţul Călăraşi (DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 4, DN 21, DN 31 şi DN 41), toate drumurile naţionale din judeţul Constanţa (DN 3, DN 22, DN 2A, DN 3C, DN 39, DN 38, DN 22C, DN 22A) plus DN secundare către staţiuni (39D, 39C; 39B; 39A), toate drumurile naţionale din judeţul Ialomiţa (DN 21, DN 2C, DN 2, DN 2A, DN 1D, DN 21A, DN 3A, DN 3B, DN 1D), DN 26 (judeţul Vaslui), DN 24D Tuluceşti - limita Vaslui, DN 22B - dig, DN 25 Şendreni - Hanu Conachi (judeţul Galaţi), DN 2 (E85), DN 4, DN 3 Brăneşti către Călăraşi (km 20-25) (judeţul Ilfov), DN 22 (E 87) Măcin - Tulcea către Constanţa, DN 22E Garvăn - I. C. Brătianu, DN 22D Măcin - Horia - Ciucurova - două cantoane, DN 22A Cataloi - Topolog, DN 22F Nalbant - Horia (judeţul Tulcea) şi DN 41 (judeţul Giurgiu).



De asemenea, o serie de drumuri au fost restricţionate pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone, astfel: DN 5B Giurgiu - Ghimpaţi (judeţul Giurgiu), DN 24, DN 25, DN 25A, DN 26, DN 26A, DN 2B, DN VTEC - variante de ocolire Tecuci (judeţul Galaţi), DN 10 (judeţul Buzău).



Şi în cazul autovehiculelor cu MTMA mai mare de 3,5 tone au fost impuse restricţii de circulaţie pe următoarele drumuri: DN 1B (judeţul Prahova) şi DN 1B şi DN 2 (judeţul Buzău).



La nivel de direcţii, CNAIR a acţionat astfel: DRDP Bucureşti - 287 autoutilaje şi s-au răspândit 1112 tone material antiderapant, DRDP Craiova - 147 autoutilaje, s-au răspândit 873 tone material antiderapant 1,8 tone clorură de calciu, DRDP Timişoara - 106 autoutilaje, s-au răspândit 638 tone material antiderapant şi 10,02 tone clorură de calciu, DRDP Cluj - 55 de autoutilaje, s-au răspândit 109 tone material antiderapant şi 2,5 tone clorură de calciu, DRDP Braşov - 119 autoutilaje, s-au răspândit 574 tone material antiderapant, 3,1 tone clorură de calciu şi 0,2 tone atica, DRDP Iaşi - 168 autoutilaje şi s-au răspândit 2030,6 tone material antiderapant, DRDP Constanţa - 127 de utilaje şi s-au răspândit 37 de tone de material antiderapant.



Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, la numerele de telefon 021/264.33.33, 021/9360, pe site-ul companiei, dar şi paginile de Facebook şi Twitter ale CNAIR.

Sursa - AGERPRES