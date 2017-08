Colin Meads a încetat din viață la 81 de ani

Colin Meads, legendarul jucător al selecţionatei de rugby a Noii Zeelande, supranumit "Pinul" datorită forţei sale, a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 81 ani, din cauza unui cancer pancreatic, informează Reuters şi AFP.



La aflarea veştii, primul ministru neozeelandez Bill English a declarat că "este o zi tristă nu doar pentru rugby, ci pentru întreaga ţară".



La rândul său, selecţionerul All Blacks, Steve Hansen, a primit cu mare tristeţe vestea decesului lui Meads.



"Performanţele sale în tricoul negru aparţin moştenirii All Blacks, iar decesul său va fi resimţit de întreaga lume a rugbyului", a spus Hansen.



Considerat unul dintre cei mai buni rugbyşti de pe planetă, Colin Meads a disputat 133 de meciuri pentru All Blacks între 1957 şi 1971, fiind al doilea jucător ca număr de selecţii din istoria rugbyului neozeelandez, după Richie McCaw (148).



Meads a făcut parte din legendara selecţionată a Noii Zeelande care a câştigat 17 meciuri-test consecutive între 1965 şi 1969, un record doborât după aproape o jumătate de secol de actuala naţională All Blacks.



În anul 2014, el a fost inclus în panteonul gloriilor sportului cu balonul oval (International rugby Hall of Fame).



Colin Meads a lăsat în urma sa o soţie, 5 copii, 14 nepoţi şi 7 strănepoţi.

