Un gorjean a plecat la cumparaturi, dar a murit strivit de un container!

Un gorjean a fost strivit de un container metalic şi a murit, câteva ore mai târziu, la spital. Bărbatul era la cumpărături într-un hipermarket când s-a întâmplat nenorocirea. Medicii n-au mai putut să facă nimic pentru el.

Bărbatul de 52 de ani venise din Gorj în Craiova. Îşi propusese să facă cumpărături într-un hipermarket, apoi să se întoarcă acasă. Nimic nu prevestea nenorocirea care a urmat.

Bărbatul se afla în raionul de electrocasnice când a fost pus la pământ de un maldar de televizoare şi de un schelet metalic, care s-au prăbuşit peste el. Se pare că un angajat al centrului comercial nu a manevrat cum trebuie un motostivuitor şi containerul plin cu marfă a căzut peste client.

Victima a suferit rani grave, pe aproape toata suprafata corpului. A primit ingrijiri medicale chiar în hipermarket, apoi a fost dus la spital si operat de urgenta.

Din pacate, starea lui de sanatate s-a agravat, iar, cateva ore mai tarziu, a intrat in stop cardio respirator. A fost resuscitat minute in sir, insa eforturile medicilor au fost in zadar. Omul a murit! Între timp, angajatul hypermarketului s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.