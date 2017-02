Cristian Tudor Popescu: Numai așa se explică de ce PSD a venit cu ordonanțele acum

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, miercuri seara, la Pro TV, deciziile Guvernului de marti seara, precum si efectele acestora.

CTP este de părere că Guvernul s-a grabit pentru că există anumite dosare care beneficiază de ordonanțe:

''Erau presati de propriile dosare, incepand cu cel al domnului Dragnea. Numai asa se explica de ce au comis o eroare tactica, pentru ca ar fi trebuit sa dea, mai intai niste salarii marite, niste pensii, vreme de cateva luni de zile si sa construiasca o alta atmosfera pe care sa vina cu aceste ordonante.

Oamenii ar fi fost preocupati de incasarea pensiei si ar fi avut o confirmare a programului PSD. Dar PSD nu a apucat sa dea bani si dintr-o data face o cauza eroica pentru votantii lor scoaterea din puscarii a infractorilor.

A fost un gest discretionar, dictatorial, gest totalitar, care vine de dinainte de 1989.... De ce face PSD-ul asta? Pentru ca poate! Nu mai are nicio relevanta discutia pe fond, pe abuz in serviciu, nepotismul, neglijenta, denuntul si toate aceste ticalosii, pentru ca mesajul golit de continut al acestei cozi de topor Iordache este acesta: facem asta pentru ca putem si nu ne puteti opri. Putea sa fie si o lege despre protectia animalelor de circ. Nu mai conteaza! Conteaza ca populatia Romaniei sa inghita asta si sa ia nota ca are la conducerea tarii un partid stat din acest moment, care face ce vrea el'', a spus Cristian Tudor Popescu.