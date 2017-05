(P) Cum se poate masura succesul unei strategii de optimizare SEO?

In societatea contemporana, serviciile de optimizare SEO reprezinta o ramura importanta a marketingului online. Dat fiind ca peste 90% dintre internauti cauta in prima instanta pe Google produse sau servicii, orice antreprenor care detine un business online ar trebui sa constientizeze importanta majora a acestor servicii SEO pentru succesul afacerii sale.

Ovidiu Joita, fondator al agentie de marketing online si SEO, iAgency.ro si unul din expertii de top cu o experienta de 15 ani in domeniu ne ofera mai multe detalii cu privire la acest subiect.

Demersurile intreprinse in cadrul unei agentii de marketing online si SEO te ajuta sa fii relevant in online si cat mai vizibil pentru publicul tau tinta, exact pe expresiile pe care acestia le introduc atunci cand realizeaza o cautare in Google.

Toti marketerii fara experienta in acest domeniu si toti antreprenorii care au nevoie de promovare online trebuie sa inteleaga faptul ca nu pot realiza singuri strategii eficiente de optimizare SEO, ci ar trebui sa apeleze la serviciile unei agentii cu experienta si rezultate dovedite. Serviciile SEO nu inseamna doar optimizarea unui site onpage (in pagina), aceasta nefiind suficienta pentru o listare in topul Google pentru o expresie de cautare.

Atunci cand ne dorim sa realizam o strategie de optimizare SEO eficienta, trebuie sa luam in calcul foarte multe aspecte. In ziua de astazi, serviciile de acest gen presupun, printre altele, mult marketing online, crearea unei prezente online cat mai credibile pentru un brand, dar si crearea unui continut de calitate.

Din pacate, lipsa unor scoli sau a unor cursuri dedicate acestui domeniu, unde sa poti invata ce presupune aceasta activitate si cum poti masura rezultatele ei, ii fac pe multi dintre marketeri sa aplice tactici gresite de optimizare SEO, care nu aduc clientilor rezultatele dorite. De asemenea, exista multe agentii digitale care se ocupau initial de crearea de site-uri (webdesign) si care, fara vreo pregatire temeinica in acest sens si fara sa inteleaga ce presupune cu adevarat o strategie de SEO, au inceput sa se auto-proclame specialisti in marketing online si SEO, din dorinta de atrage cat mai multi clienti. Nici nu este de mirare ca antreprenorii care au apelat la serviciile unor astfel de agentii sau a unor freelanceri care nu sunt pregatiti suficient in acest domeniu si-au pierdut atat timpul, cat si finantele, fara a obtine rezultatele dorite. Multi dintre ei s-au orientat catre PPC, pierzandu-si increderea in serviciile SEO.

Trebuie stiut faptul ca o strategie de SEO realizata de o agentie respectabila, asa cum este iAgency.ro, genereaza unui site peste 50% din volumul de trafic si din volumul comenzilor. Totodata, genereaza brand awareness, interactivitate cu clientul, discutii si comentarii, strategii de comunicare si demersuri de PR si marketing clasic.

La finele unui an, costul serviciilor SEO este mult mai mic decat in cazul altor strategii, campanii sau tactici de marketing online. Pentru a avea un succes garantat, investitia in aceste servicii trebuie sa fie una constanta, deoarece procesul de optimizare SEO este unul continuu, contrar parerii neavizate a unora dintre marketeri.

O alta idee total eronata care pare sa alimenteze scepticismul celor care se indoiesc de eficienta serviciilor de SEO este faptul ca rezultatele acestor demersuri nu pot fi masurate. Nimic mai neadevarat! Acestea pot fi masurate, folosindu-ne de o serie de indicatori eficienti.

Asadar, care sunt principalii indicatori prin care putem masura succesul unei strategii de optimizare SEO?

1. Traficul din Google Organic, rata de conversie si valoarea comenzilor

Unul dintre indicatorii usor de urmarit in Google Analytics este valoarea traficului din Google Organic. Aceasta valoare, precum si numarul de comenzi ne arata daca o agentie aplica o strategie eficienta de optimizare SEO. Astfel, vom avea un raport lunar in care sunt mentionate costurile de SEO si rezultatele pe care acestea le genereaza. Odata cu aflarea valorii costurilor de SEO, clientul va vedea faptul ca acestea sunt mult mai mici comparativ cu costurile pe care le implica folosirea de Adwords – PPC.

Nu trebuie sa treaca luni la rand pentru a vedea daca strategia este una benefica sau nu. Semnele unei evolutii ar trebui sa fie vizibile inca din primele 2-3 luni, in functie de domeniu si de competitivitatea acestuia.

2. Numarul de cuvinte cheie prin care am fost gasiti de publicul tinta

Exista o serie de persoane care sustin ca traficul provenit din Google Organic nu ofera rezultate relevante, avand in vedere ca de aproximativ 2 ani, Google nu ne mai ofera in Analytics ocazia de a vedea pe ce cuvinte am fost accesati. Ceea ce nu stiu ei sau omit tocmai pentru a discredita serviciile de optimizare SEO este ca, in Google Search Console (fost WebMaster Tools) putem vedea: cuvintele-cheie care au adus vizitatori pe site-ul nostru, pozitiile medii pe care le-am avut pe aceste cuvinte, CTR, dar si alti indicatori.

3. Visibility SERP Score

Acest indicator masoara gradul de vizibilitate al unui site/brand pe principalele expresii de cautare folosite specifice domeniului sau.

Spre exemplu, pozitia 1 in Google pentru un anumit cuvant cheie are 100% vizibilitate, pozitia 2 are 97% vizibilitate, pozitia 3 are 93% vizibilitate si tot asa. Desigur, aceste procente pot varia in functie de ce aplicatie alegi pentru analiza de ranking. O agentie care se ocupa temeinic de optimizarea SEO va observa aceste cresteri si se va folosi de acesti indicatori pentu a vedea care este media vizibilitatii pentru cuvintele cheie targetate.

4. Prezenta brandului in mediul online, prin intermediul Google si numarul de pagini indexate

Numarul de pagini in care apare site-ul nostru este un indicator luat in considerare si de Google. Aceasta valoare poate fi vizualizata dupa ce accesam in Google urmatoarea “comanda”: “numesite.ro” sau “numebrand”. Google va afisa toate paginile din index, oriunde se afla se afla brandul cautat. Cu cat numarul de pagini este mai mare, cu atat prezenta online este mai bine cotata. Acest indicator ne va conferi o privire buna de ansamblu asupra eficientei strategiei SEO implementate si putem analiza prezenta online a brandului comparativ cu competitorii directi pentru a vedea unde se plaseaza. Activitatea de optimizare SEO creste permanent valoarea acestui indicator important.

5. Domain authority, page authority si numar de backlinkuri

Acesti indicatori sunt mai greu de interpretat, iar perioada de timp in care se pot schimba este ceva mai mare. Domain authority, page authority si numarul de backlinkuri se numara printre indicatorii principali pe care Google ii analizeaza folosind algoritmii proprii de listare. Acestia sunt extrem de folositori atunci cand vrem sa comparam un site cu competitorii sai. De asemenea, indicatorii de fata sunt utili si cand dorim sa masuram eficienta strategiei de optimizare SEO pe o durata mai mare de 1 an.

Desi Google stie care este valoarea in timp real a acestor indicatori, noi nu le putem vizualiza. Exista o serie de aplicatii care ne pot da aceste informatii, insa rezultatele oferite nu sunt mereu de actualitate sau valabile in acel moment.

Acestia sunt principalii indicatori prin care putem masura eficienta serviciilor de optimizare SEO. Chiar daca in aceasta domeniu nu putem afirma cu certitudine care este momentul in care vom atinge locul 1 in Google pe un anumit cuvant cheie, putem vedea o evolutie in fiecare luna.

Orice antreprenor care doreste sa apeleze la serviciile unei agentii de SEO trebuie sa se intereseze inca din primul moment ce experienta si ce rezultate are respectiva agentie, cat de structurat si de elocvent este auditul pe care il realizeaza si cum se face raportarea activitatii.

Nu in ultimul rand, rapoartele unei agentii de SEO respectabile ar trebui sa contina toata activitatea ei dintr-o anumita perioada de timp stabilita de comun acord cu clientul, nu doar niste simpli indicatori superficiali sau niste pozitii ale cuvintelor cheie in Google. Astfel, clientul va putea vedea incotro se indreapta finantele lui si daca aceasta investitie in strategia de optimizare SEO este una rentabila sau nu.