Dan Negru, apel la ministerul Sănătății, după moartea Denisei Răducu

Facebook Dan Negru

Dan Negru face un apel la ministerul Sănătății în contextul morții cântăreței Denisa Răducu, din cauza cancerului hepatic. Realizatorul tv susține, într-un mesaj postat pe Facebook, că ministerul ar fi trebuit să „folosească” drama artistei pentru a promova la televiziuni prevenția împotriva virusului hepatic și vaccinul aferent.

”Cancerul hepatic e adeseori o consecință a virusului hepatic B sau C. In lumea civilizata exista programe naționale de eradicare și depistare a acestora. La noi, nu! Și la noi și in lumea civilizata exista vaccin împotriva virusului hepatic. Soția mea e medic stomatolog și știu de la ea și de la colegii ei riscurile infestării. Asta trebuia sa facă Ministerul Sănătății zilele astea, ajutat de televiziuni: sa "folosească" drama Denisei Manelista pentru a promova prevenția împotriva virusului hepatic și vaccinul aferent! Care duce la cancer hepatic și apoi la înmormântări. Televizate sau nu...”, a scris Dan Negru.