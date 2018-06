Dan Voiculescu castiga la ICCJ

Dan Marinescu

Instanta Suprema i-a dat dreptate lui Dan Voiculescu in procesul impotriva Sorinei Matei. Inalta Curte a desfiintat decizia Curtii de Apel care admisese apelul jurnalistei si a trimis cauza spre rejudecare. Decizia ICCJ este definitiva.

Decizia ICCJ pe scurt:

Admite recursul declarat de recurentul-reclamant Voiculescu Dan împotriva deciziei civile nr.759A din 20 octombrie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia IV-a civilă.Casează decizia recurată şi trimite cauza, spre rejudecare, aceleiaşi instanţe de apel.Definitivă.

Dan Voiculescu a dat-o în judecată pe Sorina Matei după ce aceasta a susținut, în 2013, în ediția unei emisiuni pe care o modera, că fostul senator l-ar fi șantajat pe Crin Antonescu, cerându-i să obțină controlul asupra Ministerului Justiției, în caz contrar trustul Intact nu-l mai susține mediatic.

Dan Voiculescu a negat afirmatia si a dat-o in judecata pe Sorina Matei.

Pe baza probelor administrate in cursul procesului, Tribunalul Bucuresti i-a dat dreptate lui Dan Voiculescu. Dupa decizia Tibunalului, intr-o postare pe blogul personal, Dan Voiculescu afirma: „Una dintre minciunile care mi-au fost in timp atribuite a fost demontata in instanta. Tribunalul Bucuresti a decis ca declaratia nu-mi apartine, dar si ca fapta a fost ilicita.”

Decizia Tribunalului Bucuresti din martie 2015: „Constată caracterul ilicit al faptelor imputate pârâtei, care a susţinut că reclamantul ar fi afirmat „Dacă nu te lupţi să păstrezi Ministerul Justiţiei, îmi va fi imposibil să-mi conving oamenii să te susţină. Este foarte posibil că vei pierde mult din susţinerea mediatică a Trustului Intact chiar dacă pentru noi nu vei fi un adversar şi nu cred ca iţi foloseşte o asemenea perspectivă dacă mai vrei să ajungi preşedinte al României. Cedarea asta îţi va provoca probleme mari şi în partid – i-ar fi spus domnul Voiculescu domnului Crin Antonescu – iar noi, chiar dacă nu îţi susţinem adversarii, şi ştii că am interzis prezenţa la Antenă a contestatorilor tăi, nu vom putea să nu mediatizăm pe post anumite tulburări din PNL”, „Practic este un şantaj cu susţinerea mediatică a Trustului Intact” şi „Cum l-a şantajat Voiculescu pe Crin”, în cadrul emisiunii Ediţie specială difuzată pe postul de televiziune România TV, în data de 2.04.2013.”

Ulterior, Sorina Matei a contestat decizia Tribunalului la Curtea de Apel.

Sorina Matei a recunoscut ca informatiile nu erau reale si a dat vina pe conducerea RTV.

Dupa cum relata, in martie 2015, Sorina Matei pe propriul blog, procesul a fost declansat in urma unei stiri "pe care conducerea RTV/Sebastian Ghita au introdus-o, in regim de breaking news, in emisiunea pe care o moderam la Romania TV. Stirea era despre Dan Voiculescu si o discutie pe care ar fi avut-o cu Crin Antonescu, in perioada scandalului numirii procurorilor, despre Ministerul Justitiei. Atunci, in Aprilie 2013, erau binecunoscute lupta si atacurile furibunde intre oligarhii Sebastian Ghita si Dan Voiculescu".

Dan Voiculescu: "Adevărul începe să apară"

In ceea ce priveste afirmatiile false care i-au fost atribuite in timp, profesorul Dan Voiculescu scria pe blog:

În legătură cu mine s-au spus, în timp, multe neadevăruri. Unele au fost generate din rea-credință, altele au fost simple manipulări, minciuni grosolane.

Mai mult sau mai puțin grave, aceste minciuni au făcut ca mulți dintre voi să vă îndoiți de mine.

În topul celor mai absurde minciuni se află aberațiile lansate, în vara lui 2014, la adresa mea de Marian Căpătână – unul dintre oamenii Mafiei lui Băsescu.

Am semnalat public minciuna și l-am dat în judecată pe Marian Căpățână pentru afirmațiile sale mincinoase. Iar instanța a constatat că Marian Căpătână a mințit și că se impune angajarea răspunderii sale civile delictuale.

La fel, am câștigat în instanță și procesul pentru calomnie împotriva RTV și Sorina Matei. Atunci, acoperita Sorina Matei a mințit, în mod rușinos, opinia publică și telespectatorii RTV susținând că, în 2013, eu aș fi condiționat aparițiile lui Crin Antonescu la posturile trustului Intact.

Acestea sunt date obiective. Și voi continua să vi le arăt.

Adevărul începe să apară.

Timp de 10 ani mi-am asumat o luptă politică în numele celor care nu se pot apăra singuri. O luptă politică cu un Traian Băsescu care a făcut enorm de mult rău României.