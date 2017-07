Dan Voiculescu: Mi-au fost furați trei ani din viață, acești trei ani nu mi-i va da nimeni înapoi

Dan Marinescu/Intact Images

Dan Voiculescu a făcut prima declarație după decizia definitivă a judecătorilor de a-l elibera. Profesorul Dan Voiculescu a fost externat de la Spitalul Universitar, unde fusese internat în urmă cu câteva zile.

„Pentru că am avut o problemă medicală, cred că am datoria să vă spun adevărul despre problemă. Am avut un sindrom de oculzie intestinală. Aceste episoade sunt foarte periculoase pentru că se sparge intestinul și totul intră în organism. Sigur voi fi operat. Ceea ce am eu este un fel de preinfarct pe intestin”, a declarat Dan Voiculescu.

Acesta a vorbit și despre cei trei ani petrecuți în spatele gratiilor: „Am o propunere: Rugămintea mea este să închidem ochii ca să putem continua. Eu am vrut prin telepatie să ne teleportăm la poartă la Rahova. Indiferent de boli, mie mi-au fost furați trei ani din viață, acești trei ani nu mi-i va da nimeni înapoi. Chiar dacă intră Traian Băsescu la închisoare, am avut două sentimente deosebite, două au ieșit în evidență. Un sentiment de durere a pleoapelor. Motivul: Stăteam foarte mult cu ochii închiși. Pe timp de ziuă stăteam cu ochii închiși..Mi-am creat un fel de acvariu în care am reușit să trăiesc. Atât cât poate trăi un om într-un acvariu. Al doilea sentiment a fost regretul că 12 familii au avut de suferit din cauza mea. Oameni care au fost implicați în acest proces ca să pot eu fi adus la închisoare”.

În ceea ce privește viitorul, Dan Voiculescu a mărturisit că va continua lupta cu abuzurile.

„Ultima abordare e legată de viitor. Să ne uităm spre orizont, eu acolo văd o luptă pe viață cu abuzurile. Cu abuzurile, mai ales a celor puternici împitriva celor care nu se pot apăra singuri, a celor care au dorința de a se apăra și nu o pot face”.