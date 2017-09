Debitul Deltei Dunării va crește în următoarele zile

Debitul fluviului Dunărea va creşte în următoarele zile până la valoarea de 3.200 mc/s, însă va fi cu 600 mc/s sub media multianuală a lunii septembrie, iar pe râurile din zonele de deal şi munte din majoritatea regiunilor sunt prognozate creşteri de debite, cu risc de inundaţii, din cauza precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial anunţate de meteorologi, reiese din prognoza de specialitate, publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).



Conform specialiştilor, până pe 9 septembrie, în aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere, exceptând a doua parte a intervalului, când pe sectorul Gruia - Giurgiu vor fi în creştere.



La nivel general, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în următoarele trei zile, apoi în creştere până la valoarea de 3.200 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s).



În ultimele 24 de ore, la intrarea în ţară, debitul Dunării a fost în scădere, având valoarea de 2.700 mc/s. Hidrologii au înregistrat debite în scădere în aval de Porţile de Fier, respectiv la Gruia şi pe sectorul Bechet - Călăraşi, în creştere la Calafat şi pe sectorul Hârşova - Tulcea şi staţionare la Cernavodă.



În ceea ce priveşte prognoza pe râuri, valabilă pentru perioada 3-9 septembrie, INHGA precizează că în prima parte a intervalului debitele medii zilnice vor fi în general în creştere, începând treptat din vestul ţării.



"Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibilitatea atingerii şi depăşirii Cotelor de Apărare pe unele râuri din zonele de deal şi munte din majoritatea regiunilor datorită precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă şi cu caracter torenţial", precizează hidrologii.



În partea a doua a intervalului debitele medii zilnice vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari unde vor fi în creştere prin propagare. De asemenea, sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite din cauza precipitaţiilor slabe prognozate.



O informare meteorologică de instabilitate atmosferică şi ploi însemnate cantitativ a intrat în vigoare sâmbătă, la ora 18:00, valabilă în majoritatea regiunilor ţării, până luni la aceeaşi oră, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Astfel, în intervalul menţionat, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în majoritatea zonelor, începând din vest. Vor fi descărcări electrice frecvente, ploi torenţiale, pe arii restrânse grindină şi intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă ce vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 30-40 l/mp.



Astfel de fenomene se vor semnala la început în jumătatea de vest a ţării, iar din după-amiaza zilei de duminică, 3 septembrie în special în sud, centru şi nord-est. Pe parcursul zilei de luni, 4 septembrie, va ploua mai ales în jumătatea de nord a teritoriului.

AGERPRES