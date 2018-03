Doliu in lumea muzicii populare românești! A murit o cunoscuta cantareata. Avea doar 51 de ani

Lumea muzicii populare românești este, din nou, în doliu. Cristina Fulgusin Mateiaş s-a stins din viaţă la vârsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe îndrăgita artistă. Silvana Rîciu a dezvăluit că totul ar fi pornit de la o gripă, scrie Cancan.

„Doamne, cât de repede se duc oamenii…Astăzi suntem, mâine murim. Nici nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste tristă care m-a luat pe neaşteptate. Cine se gândeşte că o răceala, o gripă se poate complica într-atât încât să mori din ea?

Dar uite ca se întâmpla… Noi doua am colaborat foarte bine in trecut in cadrul emisiunilor mele de folclor. Drum lin printre îngeri! Sa aiba bunul Dumnezeu grija de sufletul tau acolo sus!”, a scris Silvana Rîciu pe reţelele de socializare.