Doliu în lumea presei românești! A murit Marin Traian, realizatorul emisiunii „Un zâmbet pe 16 mm”

Presa din România este în doliu. Marin Traian, realizatorul emisiunii duminicale de umor și satiră de la TVR „Un zâmbet pe 16 mm” și prezentatorul cunoscutului „Album duminical” s-a stins din viață. De-a lungul carierei, Marin Traian a primit Premiul pentru umor 1992 - Revelion 92 (spectacol de divertisment), Premiul APTR 1997 pentru întreaga activitate.

Pentru farsele și scenariile pe care le scria pentru emisiune, Marin Traian trecea adesea prin mecanismele de cenzură ale regimului, conform europafm.ro.

foto gapo.ro

„La un moment dat, am vrut să fac un lucru mai curajos. Era acea nebunie pe mijloacele de transport şi am vrut să-i înscenez ceva directorului general al RATB (care atunci se chema STB), despre care ulterior aflasem că făcea parte din familia lui Dej. Prin urmare, l-am urmărit câteva zile, ca să văd cu ce anume circulă. Am văzut că mergea, în fiecare zi, cu maşina. Şi atunci mi-am făcut un scenariu.

Pe traseul pe care trecea maşina lui, vorbisem cu un actor, Mircea Stoenescu – Dumne­zeu să-l ierte – să leşine în faţa ma­şinii directorului STB, pentru ca el să coboare din maşină, iar eu să încerc cumva să-l oblig să urce şi el într-un tramvai, acolo unde oame­nii călă­toreau precum scrumbiile (…)Am făcut filmul şi am vrut să-l difuzez, dar vice­pre­şedintele televiziunii, care trebuia să-l aprobe, fusese şi el avertizat de isprava mea, în care eroul negativ era tocmai una dintre rudele lui Dej şi aşa mai departe. Nu numai că mi-a fost interzis filmul, dar au ars pelicula, ca să nu mai existe nici o urmă”, povestea Marin Traian pentru Jurnalul Național.