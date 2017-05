Doliu în muzica populară. O cunoscută cântăreață a MURIT în spital. Suferea de o boală necruțătoare

RobertHoetink/Getty Images/iStockphoto A burning candle with a white coffin and a flower arrangement on the background in a mortuary A burning candle with a white coffin and a flower arrangement on the background in a mortuary

Celebra interpreta de muzica populara din Bihor, Florica Duma, s-a stins din viata, marti dimineata, in Spitalul Clinic Judetean din Oradea. Cantareata suferea de o boala necrutatoare, fusese internata, in stare grava, la sfarsitul lunii aprilie iar de saptamana trecuta n-a mai putut comunica nici macar cu putinii apropiati, cea mai buna prietena, nepotii si cantaretul Remus Bondar, anunta oradeaindirect.ro.

Cunoscuta interpreta s-a nascut in 9 decembrie 1946, in catunul Caranzel, judetul Bihor. A început sa cânte de la vârsta de 9 ani, intr-un borcan, care-i amplifica vocea rascolitoare si a ajuns, peste ani, sa lase in urma un repertoriu muzical de neegalat. In anii 80, a terminat Facultatea de Stiinte Economice la Universitatea din Timisoara. Apoi a profesat ca economist si s-a stabilit in Oradea dar nu a rupt niciodata legatura cu zona natala. "Am adus in cantecele mele pe toti oamenii satului: pe primar, padurar, notar, jandarm si chiar pe soferul de pe rata, care ne ducea la scoala la ora 5 dimineata", declara artista in urma cu cativa ani, potrivit jurnalistilor bihoreni. A fost o femeie frumoasa si plina de energie care a cunoscut iubirea si dezamagirile iar apoi si-a transpus trairile pe muzica.

Cea mai cunoscuta si apreciata melodie din repertoriul Floricai Duma este „Lica Samadau”, inspirata de nuvela Moara cu noroc, scrisa de Ioan Slavici insa lista comorilor folclorice descoperite de "pirpiliu” (porecla data chiar de tatal sau) cuprinde zeci de melodii inregistrate pe vinil si mai nou pe suport digital printre care: Descununa-ma parinte, Bate tare pintenii, Tulai Doamne, Todorut, Fetele din Lazareni, Doina lui Lucaciu, etc….

Florica Duma - Te-oi crapa lume cu dor