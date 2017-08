Doliu la Hollywood. Un cunoscut actor a fost rapus de cancer de pancreas

Actorul şi scenaristul american Joseph Bologna a murit luni, la 82 de ani în California, după trei ani de luptă împotriva cancerului, a confirmat agentul său Dick Guttman, citat de EFE.



"A avut o viaţă superbă şi o moarte frumoasă, având în vedere că a mai trăit trei ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de pancreas la spitalul Cedars Sinai", se arată într-un comunicat publicat de soţia sa, Renee Taylor.



Taylor a vrut să le mulţumească medicilor care l-au îngrijit pe soţul ei şi datorită cărora, a precizat ea, Bologna a putut să asiste la ceremonie şi să primească, la 26 februarie, premiul 'Lifetime Achievement Award' la gala Night of 100 Stars, sau "să călătorească o lună în locul său preferat", Italia.



Bologna este cunoscut pentru rolurile sale în comediile 'My Favourite Year' (1982) şi 'Transilvania 6-5000' (1985) şi a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu pentru filmul 'Lovers and Other Strangers' din 1970, în care a adaptat pentru marele ecran piesa cu acelaşi nume de pe Broadway, scrisă şi interpretată de el şi soţia sa cu doi ani înainte.



Deşi pentru directorii de casting Bologna avea aspectul tipic al unui mafiot, rol pe care l-a interpretat în filme precum 'Honor Thy Father' şi 'Cops and Robbers', el prefera să joace şi în comedii, precum 'Blame It on Rio' (1984), în care a jucat alături de Michael Caine şi Demi Moore.



Bologna şi soţia sa, care au fost căsătoriţi mai mult de jumătate de secol, au scris împreună peste 22 de piese de teatru şi au colaborat în numeroase proiecte de film şi televiziune.



Născut la Brooklyn, New York, în 1934, Bologna a crescut în mijlocul unei familii italo-americane de muncitori şi după ce a făcut un stagiu în Marina americană s-a angajat în publicitate, iar apoi şi-a început cariera în teatru şi film.



Pe lângă filmele sus amintite, Bologna a jucat de asemenea în 'Woman of the Year' (1976), 'The Woman in Red' (1985) şi 'It Had to be You' (1989), iar în ultimii ani şi-a împrumutat vocea filmului de animaţie 'Ice Age: The Meltown' (2006). www.agerpres.ro