Doliu pentru Mariana Bitang. "A trecut in nefiinta... "

Doliu pentru marea antrenoare a gimnasticii românești. Fosta soacră a încetat din viață.

Mama lui Viorel Bitang, Magdalena, a murit, după cum fiul acesteia a anunțat pe pagina de Facebook. Viorel, un reputat antrenor de înot din Arad, și Mariana au fost căsătoriți în tinerețe, amintește wowbiz.ro.

"A trecut in nefiinta scumpa noastra mama si bunica, cea care a fost Dr. Bitang Magdalena. Doare tare rău pierderea mamei... Doare, dar nu pot decât să mă uit în sus, să zâmbesc, să "invidiez" legătura puternică pe care au avut-o părinţii mei, să mă rog pentru ei şi să sper ca în curând vor fi din nou împreună. Am fost norocos şi recunoscător că te-am avut acesti ani lângă mine… Nu privi înapoi, orice ai fi văzut in zilele acestea, mergi înainte în Lumină! Noi vom fi bine! Cum să nu fim, doar tu eşti Îngerul nostru acum! Te iubim, mama si bunica!”, a scris Viorel Bitang la despartirea de cea care i-a dat viata.