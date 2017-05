Fosta judecătoare Geanina Terceanu, prima declarație de pe patul de spital: „Nu știu cum am scăpat. Normal trebuia să mor!”

Fosta judecătoare Geanina Terceanu a intrat în intervenție telefonică la Sinteza zilei, de la Antena 3, unde a vorbit, de pe patul de spital, despre accidentul în care a fost implicată.

”Am văzut moartea cu ochii, nu știu cum am scăpat. Normal trebuia să mor! (...) Viteza cumulată a fost de 150 la oră. Ne-am răsturnat de două ori cu mașina. A revenit la poziția inițială. Am fost conștientă. Pe seară mi-au zis doctorii că am hemoragie internă la stomac și m-au băgat de urgență la operație”, a povestit aceasta, la Antena 3, declarând că a fost conștientă în timpul accidentului.

Geanina Terceanu a precizat, la Antena 3, că i s-a tăiat din intestinul subțire aproximativ 40 cm iar medicii i-au spus că are o fractură de stern.