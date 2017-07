Gabriela Firea a inaugurat pasajul rutier Piața Sudului

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, au inaugurat, duminică, pasajul rutier de la Piaţa Sudului, Firea menţionând că există promisiunea constructorului că până în 10 septembrie să fie definitivată şi "zona de tramvai".



"Deschidem astăzi pasajul rutier Piaţa Sudului, un obiectiv de investiţii pe care l-am preluat într-un stadiu fizic de execuţie de 60%. (...)Contractul a fost semnat în anul 2014, cu termen de finalizare 2015. Din nefericire, din cauza unor erori de proiectare şi a slabului management, acest proiect a fost blocat. Beneficiile sale sunt foarte mari, în special pentru această zonă a Capitalei. Practic, fluidizează traficul în zona de sud a Capitalei. De asemenea, creşte viteza de circulaţie şi scade cu 70% timpul de aşteptare în trafic", a afirmat Firea, cu acest prilej.



Ea a explicat că valoarea totală a proiectului a fost calculată iniţial la 19,5 milioane euro, din care 90% ar fi trebuit sa fie fonduri europene. "Din păcate, din cauza erorilor de proiectare şi a unui slab management, Primăria capitalei a pierdut în 2015 finanţarea şi doar 15% din fondurile europene a fost folosită pentru acest proiect, restul fiind banii municipalităţii", a mai spus Firea.



Primarul general a menţionat că în acest an a fost definitivat 40% din proiect şi a fost realizată o economie de 1,2 milioane de euro.



"În acest an am lucrat 40% din proiect, iar 60% anterior, s-a realizat în 2 ani şi jumătate (...)Am realizat şi o economie de 1,2 milioane euro pentru că am calculat foarte judicios banii publici.(...) În final, proiectul costă 18,3 milioane euro şi nu 19,5 milioane cât s-a calculat iniţial", a adăugat Gabriela Firea.



Edilul a subliniat că, în afară de pasajul rutier Piaţa Sudului cu 4 benzi, două pe fiecare sens, au fost construite şi 8 lifturi pentru persoane vârstnice şi cu dizabilităţi şi 4 scări rulante.



"Până la începerea şcolilor, aproximativ 10 septembrie, avem promisiunea sută la sută a constructorului ca şi zona de tramvai să fie inaugurată şi lansată", a mai declarat primarul general al Capitalei, la inaugurarea pasajului.



Gabriela Firea a explicat că există un litigiu între Municipalitate şi constructorul pasajului de la Piaţa Sudului, constructorul solicitând achitarea unor costuri suplimentare în cuantum de aproximativ 60 la sută din valoarea totală a proiectului.



"Este un proces pe rol, este vorba de sume pe care constructorul consideră că le-a cheltuit, dar ele nefiind introduse în contractul iniţial Primăria Capitalei nu putea să le deconteze şi atunci am luat decizia de comun acord ca totuşi să finalizăm obiectivul de investiţii şi, în paralel, să aşteptăm decizia instanţei pentru că era o lipsă de respect faţă de cetăţenii din Bucureşti să aşteptăm decizia instanţei, poate să dureze doi, trei, patru ani, şi abia, ulterior, să se finalizeze obiectivul de investiţii. (...) Ştiu că este vorba de 59.60% din valoarea iniţială a contractului de 19,5 milioane de euro", a menţionat Firea.



La rândul său, primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a afirmat că deschiderea pasajului rutier este "un succes enorm".



"Pentru comunitatea locuitorilor sectorului 4 este un succes enorm deschiderea tuturor benzilor de circulaţie, a interconectărilor. Este un moment care arată capabilităţile pe care administraţia condusă de doamna primar le are. Veţi vedea, în continuare, că într-o lună, două, acest proiect extrem de important va fi continuat cu lărgirea şoselei Berceni până la linia de centură, lărgirea şoselei Turnu Măgurele, lărgirea şoselei Caporal Luică, cu parcarea Park&Ride de la staţia de metrou Piaţa Sudului, toate aceste lucruri fiind demarate în următoarele 30-40 de zile, în momentul în care se vor încheia procedurile", a declarat Daniel Băluţă.



Lucrările la Pasajul Piaţa Sudului au început în mai 2014 şi trebuiau finalizate până în decembrie 2015. Pasajul de la Piaţa Sudului a fost deschis parţial circulaţiei pe 28 aprilie, traficul desfăşurându-se pe o singură bandă pe sens.

