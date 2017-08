Garda de Coastă: 25 de sirieni au încercat să intre ilegal în țară

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au depistat 25 cetăţeni sirieni - 21 adulţi şi patru copii - care au încercat să intre ilegal în ţară din Bulgaria



Potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă, transmis sâmbătă AGERPRES, migranţii au beneficiat de sprijinul a trei călăuze bulgare care ar fi trebuit să îi transporte până la Bucureşti.



O patrulă a poliţiei de frontieră a observat, vineri, în jurul orei 14,00, două autoturisme de teren care au trecut ilegal peste frontiera de stat din Bulgaria în România.



"Imediat, a fost declanşată o acţiune operativă, poliţiştii de frontieră cadrul Sectorului PF Negru Vodă şi Sectorului PF Băneasa, sprijiniţi de cei de la sediul Gărzii de Coastă, monitorizând traseul autoturismelor. Cele două maşini, înmatriculate în Bulgaria, au fost identificate şi blocate în pădurea din apropierea localităţii de frontieră Dumbrăveni, din judeţul Constanţa, ocazie cu care şoferii şi pasagerii acestora au încercat să fugă, ascunzându-se în pădure. La faţa locului au fost descoperite şi reţinute 25 de persoane, cetăţeni sirieni (21 de adulţi şi patru copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 50 de ani)", precizează sursa citată.



Migranţii au declarat că intenţionau să ajungă în Germania şi că au trecut ilegal frontiera din Bulgaria peste frontiera verde cu ajutorul celor două autoturisme conduse de cei doi cetăţeni bulgari, care urmau să-i transporte până la Bucureşti.



Totodată, poliţiştii de frontieră au identificat şi reţinut, în jurul orei 18,00, în apropierea localităţii Dumbrăveni, pe şoferii autoturismelor de teren, în vârstă de 36 şi 41 de ani, dar şi un alt cetăţean bulgar, aflat la volanul unui autoturism Mercedes, ce avea rolul de antemergător.



Poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetăţenii sirieni, respectiv trafic de migranţi pentru cei trei cetăţeni bulgari. Autoturismele au fost ridicate în vederea confiscării, călăuzele bulgare au fost reţinute, iar cetăţenii sirieni au fost predaţi autorităţilor bulgare conform protocolului româno-bulgar.



Acţiunea de combatere a migraţiei ilegale în zona de responsabilitate a Sectorului PF Negru Vodă, desfăşurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, a fost sprijinită de lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, precum şi de lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanta, ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, ai Inspectoratului General pentru Imigrări şi din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

AGERPRES