Gheorghe Popescu: Se pare că în 2020 vor fi gata 3 stadioane: Rapid, Arcul de Triumf şi Steaua

Consilierul onorific al premierului Viorica Dăncilă, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că din planificările Companiei Naţionale de Investiţii pe care le-a studiat reiese faptul că în anul 2020, când Bucureştiul va găzdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate 3 stadioane, Rapid, Arcul de Triumf şi Steaua.



Fostul căpitan al echipei naţionale a României a evitat să vorbească despre Dinamo, cel de-al patrulea stadion pe care România şi-a asumat să îl reconstruiască la primirea organizării competiţiei din partea UEFA.



"Legat de stadiul proiectului, eu sunt foarte încrezător că acest eveniment se va organiza la Bucureşti pentru că ţara noastră a trecut printr-o astfel de experienţă în 2012 când a găzduit finala Europa League. Iar având această experienţă, cred că organizarea EURO 2020 nu va fi altceva decât o repetare de patru ori a acelei finale din 2012. Bineînţeles că sunt lucruri care trebuie făcute mai bine decât s-au făcut atunci. De două luni de când mă ocup de acest proiect am avut timp să mă uit pe acesta. Am avut multe discuţii cu cei de la CNI legate de durata de construire a acestor stadioane. Din planificările care s-au făcut, se pare că în martie 2020 vor fi gata trei stadioane. Deci echipele participante la EURO 2020 se vor putea antrena pe cele trei stadioane, Rapid, Arcul de Triumf şi Steaua", a spus Popescu.



El este optimist însă că Bucureştiul va rămâne unul dintre oraşele care vor găzdui EURO 2020. "În luna ianuarie am acceptat coordonarea proiectului privind organizarea EURO 2020. Ulterior am avut o discuţie cu noul premier, doamna Dăncilă, care mi-a spus că doreşte să colaborăm. Mi-a spus că doreşte ca împreună cu doamna ministru Ioana Bran şi cu managerul de proiect de la FRF să coordonez proiectul acesta. Săptămâna trecută am avut o întâlnire în cadrul comitetului interministerial pentru că am dorit să vedem stadiul actual al proiectul. Văzând că erau foarte multe persoane în acest comitet care nu ştiau care le sunt atribuţiunile am solicitat ca până pe 13 martie să ni se prezinte o situaţie exactă a lucrurilor făcute şi a celor care urmează să fie făcute, iar fiecare instituţie în parte să îşi organizeze propria foaie de parcurs. Iar apoi pe acestea le vom introduce într-o foaie de parcurs generală pentru ca la fiecare întâlnire să avem la ce să ne raportăm. Dorim de asemenea să formăm o agendă de lucru de care să ne ţinem în perioada următoare. După ce vom avea această evaluare a proiectului vom face o nouă conferinţă de presă cu Federaţia Română de Fotbal, care este managerul de proiect, şi vă vom informa asupra a ceea ce vom face", a precizat fostul internaţional.



Întrebat de ce până acum nu s-a făcut nimic de la primirea organizării EURO 2020, Gheorghe Popescu a răspuns: "Important e să ne raportăm la situaţia actuală. Că puteam să facem lucrurile din 2014 sau 2015, sunt de acord, dar situaţia actuală ne va fi prezentată de instituţiile din comitetul interministerial şi de acolo va trebui să pornim. Va trebui ca lucrurile care nu au fost făcute să le grăbim, iar la data când începe monitorizarea UEFA, din august, să ne facem temele".



În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, vicepremierul Paul Stănescu a admis pentru prima oară că este posibil ca stadionul Dinamo să nu fie finalizat până la începerea EURO 2020. El a precizat că variante de rezervă sunt arenele din Ploieşti, Giurgiu, Voluntari şi Mogoşoaia.



Consilierul onorific al premierului, Gheorghe Popescu, ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, viceprim-ministrul Paul Stănescu, şi director general al Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), Manuela Pătrăşcoiu, au susţinut, luni, la Palatul Victoria o conferinţă de presă referitoare la stadiul proiectului organizării la Bucureşti a EURO 2020.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. UEFA obligă ţările organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo.

AGERPRES