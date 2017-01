Hellvig, despre buget: Cheltuielile de asigurarea securităţii întotdeauna vor fi mai mici decât cele de insecuritate

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat, miercuri, că bugetul solicitat de SRI pe 2017 are în vedere amplificarea ameninţărilor ce ţin de terorism, contraspionaj, crimă organizată şi agresiuni cibernetice, subliniind că întotdeauna 'cheltuielile de asigurarea securităţii vor fi mai mici decât cele de insecuritate'.



"Am explicat comisiei modul de fundamentare a bugetului SRI. Ştiu, sunt conştient că există dezbaterea publică o percepţie cu privire la bugetul SRI. Sunt, la fel ca şi dumneavoastră, atent la orice lucru cu privire la ceea ce înseamnă banul public. Am pus accent pe următoarele coordonate: amplificarea ameninţărilor ce ţin de terorism, contraspionaj, crimă organizată şi agresiuni cibernetice.Toate aceste lucruri au generat o solicitare sau mai exact o suprasolicitare a Serviciului, cu impact direct asupra bugetului instituţiei", a precizat Eduard Hellvig, după audierea în Comisia parlamentară de control a SRI.



Potrivit lui Hellvig, calitatea ţării noastre de membru al Alianţei Nord Atlantice obligă participarea la asigurarea securităţii colective cu o sumă semnificativă a bugetului SRI.



"Dau un exemplu. SRI împreună cu celelalte instituţii de inteligence din România - SIE şi Direcţia de informaţii militare - este al doilea contributor pe segmentul de analiză la NATO, după Statele Unite. Este un efort pe care îl facem zi de zi astfel încât decidenţii NATO să ia deciziile în cunoştinţă de cauză şi de cunoştinţă strategică ale statului român", a mai spus Hellvig.



El a mai arătat că o mare parte a bugetului SRI merge către pensii şi salarii.



"Trebuie să vă spun cu toată responsabilitatea, ca să suplinim ce fac alte servicii cu tehnologia avansată şi extrem de costisitoare, SRI o face cu angajaţii. Asta presupune costuri şi asta din păcate pentru securitatea naţională presupune un efort bugetar adecvat. Înţeleg discuţiile care sunt în spaţiul public cu privire la buget, dar cheltuielile de asigurarea securităţii întotdeauna vor fi mai mici decât cele de insecuritate", a subliniat Hellvig.

Sursa: AGERPRES