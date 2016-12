Horoscop 2017: Ce surprize ascunde anul COCOSULUI DE FOC!

Pentru 2017, astrele pregatesc numeroase surprize, bune si neplacute. Dar nu vor exista avertismente: schimbarile se vor produce brusc, pe neasteptate. In special in plan sentimental.

Da, in planul iubirii, sentimentele si noile aventuri vor navali in viata noastra fara avertismente, brusc. Dar vor fi trairi a caror intensitate va atinge cote inimaginabile. Dar atentie! Nu va lasati furat de peisaj, cum se spune, si nu va pierdeti capul!

In general, anul care va veni promite multe in dragoste si in domeniul creatiei. Va fi un an plin de emotii, dar principala surpriza va consta in faptul ca astrele va vor provoca sa va ascundeti adevaratele sentimente si stari de spirit. De aceea, in comunicarea cu ceilalti nu merita sa acordati prea multa incredere primei impresii.

Pentru ca aparent, ceilalti vor incerca sa pozeze calmul, ba chiar indiferenta, dar in adancul lor vor fi agitati. De aceea, izbucnirile lor emotionale si nervoase vor fi de maxima intensitate si vor veni pe neasteptate.

Mai mult, propriile sentimente vor ramane o perioada lunga de timp neobservate chiar si de dumneavoastra: ele vor mocni in suflet, de unde vor tasni la suprafata la un moment dat, fara avertimente, spre uluirea dumneavoastra si a celor din jur. Incercati sa evaluati situatia nu doar cu inima, dar si cu mintea. Va fi mai bine in anul care vine. Sau incercati macar sa nu luati decizii pripite.

