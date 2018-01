Horoscop 2018. Zodiile campioane la dat papucii

AntonioGuillem/Getty Images/iStockphoto Unfaithful man hugging his girlfriend while is looking another one in the street Unfaithful man hugging his girlfriend while is looking another one in the street

Astrele joacă și ele un rol când vine vorba de seriozitatea în relații și, în vreme ce unii sunt făcuți pentru a-și întemeia familii cât mai repede cu putință, alții parca ar amâna cât mai mult momentul pentru a-și trăi viața, scrie DivaHair.

Câteva dintre zodiile campioane la dat papucii:

Berbec

Berbecul nu se afla in acest top pentru ca ar fi infidel intr-o relatie si, din acest motiv, lucrurile n-ar merge. Problema lui este ca se plictiseste mai repede decat ai spune "relatie". Berbecii isi gasesc cu greu jumatatea si, pentru ca sunt impulsivi si actioneaza dupa cum ii taie capul pe moment, intra in numeroase relatii, fara a cantari situatia inainte. Nu dureaza mult pana isi dau seama ca nu era ceea ce cautau, asa ca, fara niciun fel de mustrari de constiinta, Berbecii vor da papucii si isi vor vedea frumos de viata. Totusi, trebuie sa le dam si o bila alba, pentru ca atunci cand vor gasi, intr-adevar, o relatie pentru care merita sa lupte, vor merge pana la capatul lumii si inapoi pentru ca totul sa mearga bine. Inselatul nu este specific acestei zodii atunci cand iubeste cu adevarat.

Varsator

Varsatorul are mai multe probleme care il imping sa dea papucii: nu suporta sa ii fie limitata libertatea, are nevoie de mult prea mult spatiu, are niste conceptii bizare despre relatii si, pe deasupra, nu suporta monotonia inevitabila care se instaleaza in viata sexuala de cuplu, asa ca va cauta placere si prin alte parti. Cu zodiile de aer, lucrurile nu sunt niciodata simple intr-o relatie. Multe persoane se plang ca aceste persoane se schimba dupa cum bate vantul si nu par sa aiba nici cea mai mica ravna dupa stabilitate. Zodia Varsator este dificila in relatii, mofturoasa si capricioasa, asa ca daca i se dau motive sa strambe din nas (si va gasi destule), isi va lua talpasita fara nicio ezitare.

Balanta

Ramanem tot printre zodiile de aer, care au sentimente foarte volatile. Balanta poate fi inselatoare intr-o relatie, pentru ca este deosebit de romantica si iti da impresia ca esti luna si cerul pentru ea. In spatele tuturor gesturilor marete, insa, se ascunde o incertitudine care ar speria pe oricine isi doreste o relatie serioasa. Balanta este indecisa si nu poate sa zica niciodata ferm "Da, vreau sa fiu cu aceasta persoana pe termen lung". Azi este indragostita, maine are o stare negativa si ar putea sa dea inapoi. In orice caz, nativii si nativele isi cam tin partenerii intr-o alternanta continua de dusuri calde si reci. Este adevarat ca nu se grabesc sa dea papucii si cantaresc la nesfarsit situatia. Sau nu la nesfarsit, ci pana o dau in bara si insala, pentru ca se stie ca Balantele mai calca stramb. Abia atunci vor renunta, din cauza remuscarii.

Sagetator

Pe locul doi avem aceasta zodie de foc, recunoscuta pentru faptul ca nu este nici cea mai fidela, nici cea mai stabila emotional. O relatie inseamna compromis, dar acest cuvant nu exista in vocabularul Sagetatorului. El vrea sa faca tot ce ii pofteste inima, sa umble hai hui prin lume si sa nu isi asume responsabilitati. O fi o companie placuta, dar tot ce e bun se termina repede, asa ca o relatie cu el se va incheia devreme. Arcasul iti va spune cu seninatate ca a fost frumos, iar apoi va argumenta cu o logica perfecta de ce nu ar fi mers relatia, in timp ce tu iti vei sterge lacrimile. Apoi il va cuprinde mila, te va face sa te simti mai bine, astfel incat sa gandesti "Hai ca are si el dreptate!". De a doua zi, degeaba il mai cauti la numarul din agenda, pentru ca deja are altul.

Mai multe aici