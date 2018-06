Horoscop saptamanal 2 - 8 iulie 2018. Fecioarele vor avea parte de multe dezamagiri din partea prietenilor

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 2 - 8 iulie 2018.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Aveti capacitatea de concentrare si de lucru necesara punerii in practica a planurilor ramase in urma. Autodisciplina este ceea ce va preocupa saptamana aceasta. A sosit momentul sa va decideti ce vreti sa faceti cu viata personala si sa luati atitudine schimband cate ceva.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: O problema in familie va va pune pe ganduri. Daca sunteti nevoiti sa luati vreo decizie, mai bine asteptati pana se asaza lucrurile si apoi discutati cu cei de acasa. Vremea este prielnica sa obtineti o promovare sau sa va schimbati jobul.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Indiferent de ordinea de zi pe care ati planificat-o trebuie sa luati in considerare o alternativa mai buna. Sunteti predispusi spre nesabu-inta si nu ar fi rau sa va cenzurati atunci cand vreti sa apostrofati, poate pe cine nu trebuie.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Lipsa de comunicare este evidenta, dar sunteti in stare sa va ocupati de proiecte ce implica mai multa creativitate. Nu petreceti prea mult timp in scopul de a impresiona pe cineva si nu deveniti sclavul viselor. Pana la sfarsitul saptamanii strangeti unele informatii pe care le veti folosi in scop personal.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Relatiile romantice si profesionale intra mai bine sub lumina reflectoarelor, desi la locul de munca sunt schimbari ce duc spre discutii grave. Mentineti lucrurile sub control si veti depasi aceasta perioada dificila. Prin contrast, dragostea este mult mai bine suportata si veti trai momente de neuitat.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: In aceaste zile aveti destul de multe dezamagiri din partea prietenilor. Sunteti foarte sensibili si cereti mai multa afectiune decat primiti. Fiti naturali si lasati-va prietenii sa descopere cata afectiune puteti sa le oferiti fara sa cereti nimic in schimb.

Horoscop BALANTA 23.09-22.10: Sunteti plini de vigoare si optimism. Va bucurati de persoanele din jur si va impartasiti gandurile unui alt semen din aceasta zodie. Astrele va determina sa va lasati usor sedus si asta nu va obliga decat la visare. Nu va temeti sa dati frau liber sentimentelor.

Horoscop SCORPION 23.10-21.11: A venit vremea sa calatoriti, iar daca acest lucru este imposibil, atunci poate aveti nevoie sa cunoasteti oameni noi si sa le faceti loc in viata dumneavoastra. Se pare ca la locul de munca totul merge struna, dar trebuie sa fiti un pic grijulii cu sarcinile de serviciu.

