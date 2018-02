Horoscopul săptămânii 26 februarie - 4 martie 2018. Leii vor avea probleme sentimentale

Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 26 februarie - 4 martie 2018.

BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta.

TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine pentru dumneavoastra, mai ales ca Soarele, Mercur si Venus sunt in partea de sus a diagramei. Cei din jur vor fi impresionati de performantele dumneavoastra. La jumatatea saptamanii se ivesc cateva discutii legate de familie. Evitati-le!

GEMENI 22.05-21.06: Va ocupati cu studiul sau explorati cateva oportunitati in medicina, legislatie sau mass-media. Pentru unii dintre dumneavoastra poate incepe o relatie romantica. Persoana care va atrage face parte dintr-o alta cultura. Atentie la excesele de nervi, deoarece Marte se afla in semnul opus dumneavoastra.

RAC 22.06-21.07: Discutii legate de aspecte financiare, mosteniri, impozite, datorii sau o proprietate comuna. Iata care sunt preocuparile dumneavoastra. Orice s-ar intampla, aveti avantajul ca Venus va garanteaza succesul. Puteti chiar sa va hotarati sa iesiti dintr-o afacere. Nu veti pierde nimic!

LEU 22.07-22.08: Sunteti incercati de tot felul de sentimente. Fie va indragostiti mai tare de persoana iubita sau de cineva cu care faceti cunostinta, fie va certati cu un apropiat si rupeti relatiile pentru o perioada de timp. Periplul Lunii prin zodia dumneavoastra nu face decat sa va amplifice emotiile, dar poate duce si la instabilitate.

FECIOARA 23.08-22.09: Standardele dumneavoastra sunt atat de ridicate, incat nu numai ca va doriti realizari pe toate planurile, dar si o sanatate perfecta. Este o saptamana pozitiva, asa ca aveti multe de facut. Trebuie sa fiti rabdatori cu ceilalti ca sa nu iscati discutii in contradictoriu.

BALANTA 23.09-22.10: Relatiile cu copiii sunt optimiste si va implicati in multe activitati ce tin de locuinta. Puteti achizitiona ceva nou sau chiar faceti mici investitii intr-un nou look. Va veti bucura in curand de cateva evenimente importante. Amintiti-va doar ca zilele acestea sunteti mai comunicativi si profitati de starea aceasta.

Citeste aici horoscopul integral