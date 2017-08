Ilie Năstase: În locul lui Ţiriac, l-aş da în judecată pe Mugur Isărescu

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în locul lui Ion Ţiriac, cel care a fost nevoit să mute la Budapesta turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy după ce Terenul Central din Complexul Arenele BNR a fost închis de ISU, l-ar da în judecată pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.



"Ne doare foarte tare ce se întâmplă cu turneul masculin de la Bucureşti. Nu e normal să îl mutăm după ce noi l-am clădit timp de 20 de ani, şi nu a fost uşor, mai ales la început când nu erau bani. Ţiriac a scos bani din buzunar să-l ţină. Eu în locul lui Ţiriac, l-aş da în judecat pe domnul Isărescu. Pe el personal, nu Banca Naţională. Că i-a furat nişte bani din buzunar... ca să moară un turneu de 20 de ani. Eu un singur lucru îi spun: "Dumnezeu să-l ierte", pe el pentru ce a făcut. Dacă poate să îl ierte. Terenul de la Arenele BNR nu este al dânsului, este terenul românilor. Iar banca aia trebuie să se numească 'Banca Românilor', pentru că este a românilor. Nu e de la mama lui terenul acela. Cineva care stă 27 de ani în postul ăla, mai mult decât Ceauşescu, nu e normal. Au fost drăguţi că au dat numele nostru, Arenele BNR Ţiriac Năstase, iar ca să ne dea cadou, le-au închis", a spus Năstase.



Acesta nu înţelege de ce BNR refuză să cedeze Complexul Sportiv "Arenele BNR" autorităţilor locale sau centrale pentru ca acesta să fie modernizat. "Cine e persoana care poate să ne ajute să luăm terenul înapoi? Că domnul Ţiriac a mutat turneul pentru doi ani. Cu cine să vorbim, cu domnul Dragnea, cu preşedintele României, cu cine? Facem apel la toată lumea să ne dea terenul. De ce l-a mai numit Arenele BNR Ţiriac Năstase dacă ni l-au luat? Am furat ceva pe acolo? Doar am ţinut în viaţă un turneu de tenis acolo, atât. Toţi îl ştim pe Ion Ţiriac cât este de ambiţios, iar la acest proiect cu patinoarul a ţinut foarte mult. A reuşit, iar acum o să-l rog eu să mai facă ceva: să facă şi metrou până aici. Să-l facă el şi să rămână pe viaţă metroul Ţiriac. Eu am fost acolo în Parlament şi ştiu cum merg lucrurile Eu nu am nicio speranţă, dacă nu vin privaţii sau companiile mari nu avem nicio şansă", a mai afirmat Ilie Năstase.



Ion Ţiriac, proprietarul turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, a cedat competiţia pentru doi ani la Budapesta din cauza faptului că Arenele BNR nu mai corespund cerinţelor ATP, Terenul Central fiind închis. În 2016, la ultima ediţie a turneului la Bucureşti, Terenul Central nu a putut fi folosit, deoarece nu are avizul ISU de funcţionare, meciurile disputându-se doar pe terenurile secundare.



Ion Ţiriac şi Ilie Năstase au criticat în mai multe rânduri atitudinea conducerii Băncii Naţionale a României, proprietara bazei sportive din Cotroceni, pe care a acuzat-o că nu doreşte să cedeze terenul Primăriei Capitalei, dar nici să investească în modernizarea Arenelor BNR pentru a putea primi avizul ISU.

