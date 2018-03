A fost lansat un vaccin anti-HPV care protejează împotriva a patru tipuri de cancer

Vaccinul nonavalent Gardasil 9, singurul vaccin anti-HPV care protejează împotriva a patru tipuri de cancer, a fost lansat vineri la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş".

Vaccinul protejează împotriva infecţiei cu 7 tipuri de HPV implicate în producerea cancerului (leziuni premaligne şi neoplasme care afectează cervixul, vulva, vaginul şi anusul cauzate de tipurile HPV din compoziţia vaccinului) şi a 2 tipuri implicate în producerea verucilor genitale.





Noul vaccin, disponibil acum şi în România, reprezintă un instrument de prevenţie împotriva bolilor provocate de infecţia cu HPV, virusul care cauzează 5% din cele 12,7 milioane de cazuri de cancer diagnosticate anual în întreaga lume.



Mai exact, vaccinul nonavalent protejează împotriva a 90% din cazurile de cancer de col uterin, a 95% din cazurile de adenocarcinom in situ (AIS), a 75 - 85% din cazurile de neoplazii cervicale intraepiteliale de grad înalt (CIN 2/3), a 85 - 90% din cazurile de cancer vulvar determinate de HPV, a 90 - 95% din cazurile de neoplazii vulvare intraepiteliale de grad înalt (VIN2/3), a 80 - 85% din cazurile de cancer vaginal determinate de HPV, a 75 - 85% din cazurile de neoplazii vaginale de grad înalt (VaIN 2/3), a 90 - 95% din cazurile de cancer anal determinate de HPV, a 85 - 90% din cazurile de neoplazii anale intraepiteliale de grad înalt (AIN 2/3) şi a 90% din cazurile de veruci genitale, spun medicii.





Potrivit specialiştilor, HPV este al doilea agent patogen ce cauzează cancer, provocând 30% din cancerele noi atribuibile unei infecţii la nivel global.





"Este un produs pentru sănătate publică, care previne cancerul. (...) 1.800 de femei mor în fiecare an în ţara noastră. Asta înseamnă că 5 - 6 femei mor zilnic dacă facem o medie. Cred că este o mare oportunitate pentru România, atât fete cât şi băieţi, pentru că sunt multe ţări unde şi băieţii beneficiază de vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV", a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila.



El a subliniat că vaccinurile sunt produsele medicamentoase cele mai controlate din lume din punct de vedere al siguranţei.





"Siguranţa vaccinului este esenţială şi la fel de importantă este şi eficacitatea. (...) Vaccinarea anti HPV este cel mai eficient implementată atunci când ai organizat un program naţional", a spus Rafila.



Potrivit acestuia, vaccinarea este utilă începând cu vârsta de 11 ani, atât la băieţi cât şi la fete.



"Probabil că o să trecem de la screeningul, aşa-numitul examen Babeş Papanicolau, la detecţia directă a virusului Papiloma la femei. Este mult mai simplu de făcut, mult mai eficient şi mult mai uşor de gestionat. Screeningul şi vaccinarea trebuie asociate întotdeauna. (...) Screeningul poate fi înlocuit conform ultimelor recomandări cu testarea HPV", a declarat acesta.



Managerul Institutului Naţionale de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu Cercel, a spus că în fiecare an aproximativ 5.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer de col uterin.



"Noi în România pot să spun că am făcut progrese însemnate în ultima perioadă de timp din foarte multe puncte de vedere în structura sectorului sanitar. Şi ne pregătim acum să facem evoluţie şi în această patologie indusă de Papiloma Virus. Discutăm în fiecare an de aproximativ 5.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Nu vă gândiţi că sunt diagnosticate la o vârstă avansată, sunt diagnosticate la o vârstă tânără şi dacă luăm în considerare care este rata de mortalitate a acestor femei la vârste tinere este ceva oribil, catastrofal. (...) Acest virus se face responsabil de 100% din totalul cancerelor de col uterin diagnosticate anual, de 88% din totalul cancerelor anale. 70% din cazurile de cancer vaginal sunt date de această familie de HPV, 50% din cancerele peniene, 48% din cancerul vulvar. Infecţia apare precoce. În momentul în care apare primul contact sexual penetrant 65% dintre fete dezvoltă infecţie cu HPV în jurul vârstei de 16 ani", a explicat medicul.



Cu această ocazie a avut loc şi lansarea celei de-a VII-a ediţii a Conferinţei Naţionale Rovaccin. AGERPRES