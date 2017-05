Irimie(MCPDS):Din cele peste 90.000 de ONG-uri din România s-au înscris în CONECT doar câteva sute

Secretarul de stat în Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social (MCPDS), Vicenţiu Mircea Irimie, a anunţat vineri, la Târgu Mureş, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiilor de Proprietari, că din cele peste 90.000 de organizaţii neguvernamentale din România s-au înscris în CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă, doar câteva sute.



"Multă lume întreabă care e rolul acestui minister, dar avem cele mai multe roluri: este ministerul care trebuie să facă demersuri, presiuni, ca toate instituţiile statului să aibă o deschidere spre transparenţă, iar orice act administrativ de impact mai mare sau mai mic trebuie să se facă în urma unor consultări. Am lansat un proiect care se numeşte CONECT, este un catalog al organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă. Am constatat că din cele peste 90.000 de ONG-uri s-au înscris câteva sute. Nu ştim astăzi, în România, câte organizaţii nu au activitate", a precizat secretarul de stat.



Vicenţiu Mircea Irimie a arătat că prin acest catalog se doreşte crearea unei legături între autoritatea centrală şi cetăţeni, prin consultări directe, însă trebuie pusă şi problema reprezentativităţii.



"Dorim să ne consultăm dacă este sau nu este nevoie de modificarea OUG 26, a Legii 350. În momentul în care am demarat acest proiect, cei care s-au înscris au stat zilnic la minister, avem 2-4 şedinţe de lucru, cu oameni care vin din ţară şi care ne spun ce se întâmplă, ce probleme sunt, ce propuneri de soluţii au. Este o punte de legătură între autoritatea centrală şi cetăţean. Reprezentativitatea trebuie să fie un cuvânt care să aibă un rol foarte important. Nu pot doi-trei oameni să modifice ceva, iar cei care reprezintă mii sau zeci de mii de oameni să aibă acelaşi cuvânt sau un singur vot", a afirmat Vicenţiu Mircea Irimie.



Potrivit reprezentantului MCPDS, catalogul va reprezenta prima sursă de informare cu privire la asociaţiile şi fundaţiile din România, iar toate organizaţiile înscrise vor fi invitate la principalele dezbateri şi consultări pe marginea politicilor publice promovate de Guvern.

Acesta a făcut un apel ca toate organizaţiile neguvernamentale să se înscrie în CONECT pentru asigurarea transparenţei în cazul promovării unor proiecte legislative, dar mai ales "pentru a şti unii de ceilalţi şi pentru a putea comunica cât mai deschis".

Conferinţa Naţională a Asociaţiilor de Proprietari de la Târgu Mureş este organizată de Liga Asociaţiilor de Proprietari Târgu Mureş, în colaborare cu Liga Naţională a Asociaţiilor de Proprietari Habitat, cu sprijinul Primăriei Târgu Mureş.

Sursa: www.agerpres.ro