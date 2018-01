Istoricul Neagu Djuvara a fost înmormântat cu onoruri militare

Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi la vârsta de 101 ani, a fost înmormântat duminică cu onoruri militare, în cripta familiei de la Cimitirul Bellu din Capitală.



Slujba a fost oficiată de episcopul greco-catolic de Bucureşti, Mihai Frăţilă, în prezenţa a câteva sute de persoane, membri ai familiei, apropiaţi ai istoricului sau cititori ai operei sale.



În predica rostită la slujba de înmormântare de la Catedrala Greco-Catolică "Sfântul Vasile cel Mare" din Bucureşti, episcopul Frăţilă a subliniat că viaţa lui Neagu Djuvara inspiră şi înzestrează cu demnitate.



"Dar ce anume a fost viaţa lui Neagu Djuvara, dacă nu o clipă lungă cât veacul? Ea ne inspiră şi ne înzestrează cu o demnitate ce părea inexorabil pierdută, dar ne şi privează, în acelaşi timp, de tezaurul naturaleţii sale distinse", a spus PS Frăţilă.



Potrivit acestuia, Neagu Djuvara a fost "un suflet pentru care credinţa a fost asumarea unui dialog cu Dumnezeu, dar, mai ales, acel extraordinar respect pentru alteritate şi cuviinţa vieţii".



"Aici se află sorgintea clasei pe care azi, cu regret, desigur, dar mai ales cu gratitudine faţă de Dumnezeu, o aşezăm în panteonul tot mai inaccesibil al oamenilor de caracter din neamul românesc", a spus episcopul.



El a dezvăluit cum l-a cunoscut cu câţiva ani în urmă pe Neagu Djuvara care venea la slujba de duminică şi cu care ulterior, în urma unui telefon al istoricului, a avut parte "de o întâlnire dintre acelea în care Dumnezeu este prezent cu certitudine între interlocutori, scriind taina inimilor".



Amintind că Neagu Djuvara a fost cununat de Monseniorul Ghika, episcopul greco-catolic a menţionat că istoricul a dorit să fie slujit public după rânduiala Bisericii române unite, în prezenţa unui cleric ortodox şi a unuia romano-catolic.



PS Mihai Frăţilă a menţionat că, "pentru a evita tragismul despărţirilor, Neagu Djuvara îşi dorea, în apropierea ceasului morţii, să se îmbarce pe o navă cu pânze şi să moară pe mare".



"A cerut ferm o slujbă de înmormântare sobră şi fără discursuri. Şi chiar dacă - trebuie să o spunem - ne costă această simplitate impusă, putem în schimb să ne luăm revanşa de a-i reaminti crezul. A fost unul foarte simplu: să te străduieşti să fii mai bun, să ştii să ceri iertare pentru răul făcut, să fii generos şi sensibil fără să abdici de la ceea ce este constitutiv apartenenţei tale şi să ai, mai ales, acel simţ de a râde în primul rând de tine însuţi, ca să înţelegi de ce Dumnezeu singur este cel care - din dragoste pentru noi - are dreptul de a pune lucrurile la punct", a spus episcopul.



Alături de episcopul greco-catolic au slujit părintele Eduard Giurgi de la Biserica Sacre Coeur din Capitală şi părintele paroh al lăcaşului de cult.



La ceremonie au fost prezenţi, printre alţii, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Georgeta Filitti, Horia Roman Patapievici, Nicolae Manolescu, Grigore Leşe, Doru Viorel Ursu, Ludovic Orban.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru AGERRPES că a venit "cu mare tristeţe, în semn de respect faţă de întreaga viaţă şi carieră a lui Neagu Djuvara". "A fost un spirit luminat, un om cu o operă remarcabilă, spirit aristocratic, dar cu multă simplitate, bun simţ şi chiar autoironie care întotdeauna l-au făcut om. Ne-a părăsit un mare om, e o mare pierdere şi pentru noi ca liberali şi pentru români în general. În schimb, opera sa e vie ca şi spiritul său şi tot ceea ce ne-a împărtăşit din cunoaşterea şi înţelepciunea pe care a dobândit-o în timpul vieţii poate fi regăsit în cărţile sale", a spus Orban.

Un detaşament al Cercetaşilor României a făcut de gardă în biserică la catafalcul celui dispărut.



În jurul catafalcului erau depuse coroane de flori din partea preşedintelui Klaus Iohannis, preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Camerei Deputaţilor, MAE, Familiei Regale a României, Fundaţiei Calea Victoriei, Editurii Humanitas, Romfilatelia, nepoţilor Juvara. Între acestea, se afla un mesaj: "Respect boierule!".



Istoricul Neagu Djuvara a murit joi, la vârsta de 101 ani, la un spital privat din Capitală.



Licenţiat în istorie la Sorbona în 1937, cu un doctorat în drept (1940) şi un doctorat de stat sub conducerea celebrului filosof Raymond Aron (1972) la Paris, Neagu Djuvara a fost un martor activ al unor momente de răscruce din istoria României Centenare şi al scenei istorice şi diplomatice europene, fiind trimis curier diplomatic la Stockholm, unde va rămâne până în septembrie 1947, ca secretar de legaţie.



În 1961 a plecat în Africa, unde a muncit 23 de ani în calitate de consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine (1961-1984).



Pe 25 august 2016, în contextul împlinirii vârstei de 100 de ani, lui Djuvara i-a fost conferit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti ''în semn de recunoaştere a activităţii în domeniul culturii şi istoriografiei româneşti''.



Tot în acel an, Neagu Djuvara a fost decorat cu Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Cavaler.



În 2012 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti. Tot în 2012, titlul de Doctor Honoris Causa i-a fost conferit şi de Universitatea ''Dunărea de Jos'' din Galaţi. AGERPRES