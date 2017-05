Jandarmii hunedoreni l-au salvat pe ambasadorul Klemm dintr-o situație...delicată

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a avut o pană de cauciuc la maşina cu care a urcat, la începutul lunii mai, la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, jandarmii hunedoreni aflaţi în zonă, într-o misiune de asigurare a ordinii publice, fiind cei care au ajutat echipa diplomatului să repare defectul.

Ambasada SUA a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj de mulțumire pentru jandarmii hunedoreni care au reparat mașina ambasadorului:

”După ce am rupt două chei încercând să desfacem o roată de la maşina ambasadorului, am avut norocul să întâlnim un echipaj de jandarmi hunedoreni. Au adus cu ei o trusă profesională şi au rămas alături de noi până ce am reuşit să remediem problema. Le mulţumim şi aici pentru ajutor şi prietenie”, se spune în mesaj.



Informaţia a fost făcută publică miercuri de către IJJ Hunedoara, purtătorul de cuvânt al instituţiei, maiorul Nicolae Răducu, menţionând că incidentul a avut loc într-o zonă fără semnal de telefonie mobilă, pe drumul care face legătura între localitatea Costeşti şi cetatea Sarmizegetusa Regia.



Echipa care îl însoţea pe ambasadorul SUA nu a reuşit să remedieze singură defectul, iar jandarmii care se aflau în zonă s-au oferit, din proprie iniţiativă, să ajute la schimbarea roţii care era pe pană.



"Americanii au o vorbă: 'Your problems are my problems!' - 'Problemele tale sunt problemele mele'. Câţi dintre noi nu au auzit această replică celebră în filmele lor? Jandarmii hunedoreni au pus în aplicare celebrul dicton, atunci când şi-au oferit ajutorul pentru a repara pana suferită de maşina Excelenţei Sale, Hans Klemm, Ambasadorul SUA la Bucureşti, pe timpul vizitei desfăşurate la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia. Colegii noştri s-au bucurat de aprecierea Ambasadorului SUA, care a ţinut să le mulţumească personal", se arată într-un comunicat al IJJ Hunedoara, remis AGERPRES.



Ambasadorul SUA în România s-a aflat, la începutul lunii mai, într-o vizită privată în judeţul Hunedoara, prilej cu care a vizitat Castelul Corvinilor din Hunedoara şi cetatea Sarmizegetusa Regia.



Hans Klemm a fost impresionat de cele văzute la cetatea dacică din Munţii Orăştiei, pe pagina oficială de facebook a Ambasadei SUA fiind postat ulterior un filmuleţ în care monumentul istoric este descris ca "un sit istoric extraordinar".



"Dacă nu aţi fost încă aici, vă încurajez să veniţi. E misterios, fiindcă ştim atât de puţine despre ce se afla aici, iar creativitatea dacilor, primii care au guvernat tot teritoriul României, este foarte, foarte evidentă aici. Vă rog să faceţi un efort să o vedeţi!", spune, despre Sarmizegetusa Regia, ambasadorul Hans Klemm. AGERPRES