Juncker: Sunt bine informat în privinţa deciziilor în legătură cu statutul de drept din România

Şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, într-o conferinţă comună cu preşedintele României, Klaus Iohannis, că este "foarte bine informat" în privinţa chestiunilor legate de statul de drept şi că are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucureşti.



El a răspuns unei întrebări legate de faptul că în România au existat declaraţii potrivit cărora Comisia Europeană ar fi dezinformată referitor la ţara noastră.



"Am luat cunoştinţă de faptul că am fost, cum se spune, dezinformat, dar vreau să vă spun că sunt bine informat în ceea ce priveşte deciziile în legătură cu statul de drept", a afirmat preşedintele Comisiei Europene.



El a subliniat că are încredere în sistemul judiciar din România, care "funcţionează".



"Am un dialog civilizat cu Guvernul român, dar sistemul judiciar din România funcţionează şi nu putem spune acum acelaşi lucru despre toate statele membre", a punctat el.

