Klaus Iohannis, interzis la Masa Tăcerii

Pentru a proteja opera lui Brâncuşi de numeroasele acte de vandalism, autoritățile din Târgu Jiu au decis să-i amendeze pe cei care se mai ating de sculpturile maestrului. Consilierii locali au interzis accesul vizitatorilor pe aleea care leagă Masa Tăcerii de Poarta Sărutului din Parcul Central, dar și în jurul Coloanei Infinitului. Noile prevederi intră în vigoare chiar de astăzi, iar cei care nu le respectă riscă amenzi cuprinse între 500 și 2.500 de lei.

A trecut o jumătate de an de la vizita de pomină a lui Klaus Iohannis la Masa Tăcerii. Pe 31 octombrie anul trecut, când a apărut fotografia, toată lumea a crezut iniţial că e un fake, dar, culmea, era cât se poate de adevărată. Imaginea virală îl prezintă pe preşedintele ţării stând de vorbă cu primarul din Tîrgu Jiu, aşezat confortabil pe un scaun din opera lui Brâncuşi, deşi în apropiere exista mesajul: "Stimaţi vizitatori, să păstrăm intactă moştenirea Brâncuşi pentru generaţiile următoare. Vă rugăm să evitaţi contactul cu operele!".

Primarul din Târgu Jiu a sărit să-i ia apărarea, deşi el stătea regulamentar în poză, în picioare lângă preşedinte, fără să atingă operele. "Orice persoană care se aşează, cu bune intenţii, fără să afecteze în vreun fel piesele componente al Mesei Tăcerii, ori cele de pe Aleea Scaunelor, cu scopul de a se fotografia şi fără unul vădit de distrugere, nu se află într-o situaţie de încălcarea a legii", a fost reacţia postată pe pagina de Facebook a primăriei. Ca să fie absolvit Iohannis de orice vină, poliţia locală a completat şi ea că ar fi fost o problemă doar dacă s-ar fi urcat cu picioarele...

Explicația președintelui: "Nu am fost amendat, și nici nu se pune problema. Am fost împreună cu primarul. Discuția are substrat electoral și cred că cineva care a comentat a avut dreptate: dacă Brâncuși nu ar fi vrut să se așeze nimeni pe acele scaune, probabil că le-ar fi pus într-un muzeu, nu într-un parc public".

Singurii care mai au voie să se mai apropie de celebrele lucrări ale lui Brâncuși sunt angajaţii de la salubritate şi specialiştii care vin cu labortatoarele mobile necesare cercetării și monitorizării operelor. Încă nu s-a stabilit foarte clar care va fi perimetrul de protecţie. Mai este nevoie de nişte avize de la Ministerul Culturii.