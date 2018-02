Licitaţii auto ANAF. Oferte imbatabile la maşini!

Licitaţii auto sunt organizate de către ANAF în această lună, cu preţuri deosebit de accesibile pentru toată lumea. Tot ce trebuie să faceţi este să vă înscrieţi şi puteţi pleca acasă cu o maşină bună şi ieftină în acelaşi timp.



Licitaţii auto ANAF. Serviciul Executare Silita anunta vanzarea prin licitatie a următoarelor bunuri mobile

1. Autoturism Renault Symbol - Pret pornire 2.800 de euro

2. Autoturism Peugeot Partner - Pret pornire 3.300 de euro

Data limita pentru depunerea ofertelor este 19 februarie 2018.

1. Autoturism marca OPEL AB BERLINA CU HAYON, an fabricatie 2008 - Pret pornire 1.800 de euro!

2. Autoturism marca HYUNDAI SANTA FE an fabricatie 2006 - Pret pornire 3.500 de euro

3. Autoturism marca AUTOUTILITARA N1 VOLKWAGEN, an fabricatie 2005 - Pret pornire 2.400 de euro

4. Autoturism marca DACIA LOGAN, an fabricatie 2009 - Pret pornire 1.200 de euro!

5. Autoturism marca KIA SPORTAGE, an fabricatie 2011 - Pret pornire - 6.700 de euro

Data limita pentru depunerea ofertelor este 14 februarie 2018.

1. Autoturism marca DACIA DUSTER, an fabricatie 2014 - Pret pornire 5.300 de euro!

Data limita pentru depunerea ofertelor este 12 februarie 2018

1. Autoturism de teren Volvo XC 90, an fabricatie 2005 - Pret pornire 4.600 de euro!

Data limita pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie 2018

1. FORD TRANSIT - Pret de pornire 3.200 de euro!

Data limita pentru depunerea ofertelor este 29 ianuarie 2018

1. 4 bucati ATV LINHAY - pret de pornire 1.500 de euro!

Data limita pentru depunerea ofertelor este 29 ianuarie 2018

1. KIA SORENTO - pret de pornire 6.000 de euro

Data limita pentru depunerea ofertelor este 29 ianuarie 2018

Licitaţiile se vor ţine în Bucureşti, consultaţi link-urile ataşate pentru obţinerea adresei unde se ţine licitaţia.

Documente pentru licitaţiile ANAF se pot obţine foarte uşor de la autorităţile competente, însă acest aspect este poate cel mai important. Iată actele necesare pentru participare

Documente pentru licitaţiile ANAF persoane fizice :

Dovada depunerii cautiunii din pretul de incepere a licitatiei

Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;

Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I in original si copie);

Procura autentica in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie (in original).

Documente pentru licitaţiile ANAF persoane juridice :

Dovada depunerii cautiunii din pretul de incepere a licitatiei

Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;

Copia certificatului de inmatriculare al societatii comerciale;

Certificat constatator de la Registrul Comertului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa;

Hotararea AGA din care să reiasa decizia asociatilor sau actionarilor de a cumpara la licitatie bunul in cauza, daca valoarea acestui bun depaseste 50% din valoarea capitalului social al societatii comerciale;

Mandat de participare la licitatie emis de societate;

Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie (B.I/C.I in original si copie). OBSERVATOR