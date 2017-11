Liviu Pop: Cel mai mare deranj pe care l-am făcut e cel legat de auxiliare

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, afirmă într-un interviu acordat AGERPRES că cel "mai mare deranj" pe care l-a făcut în mandatul său este cel legat de materialele didactice auxiliare, precizând că este problema "baronilor manualelor", a "evazioniştilor" în ce măsură au reuşit să impună în opinia publică ideea remanierii sale.



"Am avut sprijinul preşedintelui partidului, al colegilor din partid vizavi de măsurile curajoase din programul de guvernare. Ştiu însă că cel mai mare deranj pe care l-am făcut este cel legat de auxiliare. Ştiu că baronii manualelor, evazioniştii - nu cei care sunt de bună-credinţă, sunt edituri de bună-credinţă şi nu vreau să-i pun la pachet - au fost foarte deranjaţi. Cât au reuşit ei să impună în mass-media, în opinia publică ideea de remaniere e problema lor. Eu le-am spus-o voalat că rezist pe acest subiect şi insist să nu-şi irosească energia aici", a afirmat ministrul.



Liviu Pop a adăugat că toate deciziile pe care le-a luat în fruntea ministerului au adus o plusvaloare sistemului de învăţământ, iar elevii şi profesorii au de câştigat prin măsurile care au fost luate în mandatul său.



"Nu am emoţii din punctul acesta de vedere şi toate deciziile pe care le-am luat ştiu că au adus un plusvaloare sistemului de învăţământ şi asta e foarte important. Elevii din România, profesorii au de câştigat din măsurile pe care le-am luat, indiferent cât de multe valuri au încercat să facă unii în sistem", a susţinut ministrul.



Pop este convins că ministrul care ar veni în locul său va continua să pună în aplicare prevederi ale programului de guvernare.



"Dacă mâine nu mai sunt ministru, nu am nicio problemă. Sunt convins că acel ministru care va veni după mine va face şi mai bine ceea ce am făcut eu, dar cu siguranţă am dus în cele patru-cinci luni de mandat, cât am stat aici, am dus programul de guvernare la îndeplinire şi asta cred că o face fiecare coleg de-al nostru din Guvern", a mai susţinut Liviu Pop.

AGERPRES