Loto 6/49 din 1 martie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 1 martie 2018. REPORT EXCEPTIONAL LA LOTO: PESTE 3,6 MILIOANE EURO

Loto 6/49 din 1 martie 2018. Joi, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 februarie, Loteria Romana a acordat 26.109 castiguri in valoare totala de 1.139.838,30 de lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 16,78 milioane lei (peste 3,6 milioane euro).

Cel mai mare premiu din istoria acestui joc a fost castigat in data de 16.10.2014 si a fost in valoare de peste 16,84 milioane lei.

Premii mari in joc pentru primele trageri loto din luna martie

In urma tragerii de duminica, 25 februarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,85 milioane de lei (aproximativ 400.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 267.000 de euro).

La Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 36.000 de lei.

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 125.000 de lei (aproximativ 27.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 145.000 de lei (peste 31.000 de euro).