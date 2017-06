Loto 6/49 din 15 iunie 2017. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loto 6/49 din 15 iunie 2017. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,66 milioane lei (peste 804.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,55 milioane de lei (aproximativ 560.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,53milioane de lei (peste 1,43 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 152.000 lei (peste 33.300 euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 125.000 de lei (peste 27.400 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 252.600 de lei (peste 55.300 de euro).

Rezultate Loto 6/49 din 15 iunie 2017.

Loto 6/49 20 15 4 39 46 3

Joker 38 5 2 45 35 + 1

Loto 5 din 40 34 31 16 22 11 21

Noroc 1 7 8 6 4 9 4

Super Noroc 0 0 6 4 0 1

Noroc Plus 3 5 7 9 8 5