Loto 6/49 din 25 februarie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 25 februarie 2018. Tragerea Speciala Joker de Dragobete – 50.000 de lei suplimentar la categoria I

Loto 6/49 din 25 februarie 2018. Duminica, 25 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 februarie, s-au inregistrat 21.879 de castiguri in valoare totala de 696.880,65 lei.

In urma tragerii de joi, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,38 milioane lei (peste 297.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,19 milioane lei (peste 240.400 de euro).

Tragerea Speciala Joker de Dragobete

Cu ocazia Sarbatorii Iubirii la romani, Dragobetele, Loteria Romana organizeaza Tragerea Speciala Joker de Dragobete. Pentru aceasta tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 50.000 de lei.

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report de aproximativ 16,5 milioane lei (peste 3,54 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 23.000 de lei (peste 4.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 78.000 de lei (peste 16.700 de euro) iar la Super Noroc, reportul la aceeasi categorie este de aproximativ 142.000 de lei (peste 30.500 de euro).